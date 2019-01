Il 7 gennaio 2019 va in onda, su Canale 5, Titanic, il capolavoro di James Cameron. Bastano pochi secondi della colonna sonora per riconoscerla subito: l’inconfondibile voce di Céline Dion in My heart will go on.

Il colossal, realizzato nel 1997, ha reso celebri in tutto il mondo Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Nei panni di Jack e Rose – citatissimi anche sui social – i due sono una coppia di giovani che, nonostante la differente classe sociale di appartenenza, si innamorano a bordo del transatlantico Titanic. Ma il viaggio prende una brutta piega: l’imbarcazione, diretta verso gli Stati Uniti si scontra con un iceberg. È il 1912 e Jack, a seguito del naufragio, muore nelle acque gelide dell’Oceano Atlantico. La storia è raccontata attraverso un lungo flashback di Rose.

Titanic è stato, fino a qualche anno fa, la pellicola con il maggior incasso nella storia del cinema. Solo dal 2009 è stato sorpassato da un altro colosso, Avatar, sempre firmato da Cameron.

Quattordici sono le candidature ottenute agli Oscar: un numero condiviso con La La Land di Damien Chazelle ed Eva contro Eva, con Bette Davis ed Anne Baxter.

“Titanic” | Curiosità sulle riprese

Realizzare il film, che appartiene al genere storico-drammatico, non è stato affatto facile. La produzione partì nel 1996: il regista, infatti, filmò per alcune scene il vero relitto del Titanic. Ma la maggior parte delle sequenze venne girata su una ricostruzione della nave eretta in Messico, nella Bassa California.

Per le riprese la 20th Century Fox acquistò 16 milioni di metri quadrati di costa sulla spiaggia di Rosarito: lì venne edificata una cisterna piena d’acqua e con all’interno la finta imbarcazione. Il naufragio venne creato totalmente al computer.