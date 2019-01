Stasera in tv 7 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | La Compagnia del Cigno, Titanic,

Cosa c’è stasera in tv 7 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 7 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 7 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo – Nascita della Compagnia

23:29 – TG1 60 Secondi

23:35 – Fräulein – Una fiaba d’inverno

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Cut

21:20 – Paradise Beach: dentro l’incubo

22:55 – The Call

00:25 – Sorgente di vita

Stasera su Rai 3:

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Presa diretta Fossile il lungo addio

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.97

21:06 – G.I. Joe – La vendetta

22:55 – The dark side pt.6

23:25 – Shut in

00:56 – Supernatural XII ep.16

01:39 – Supernatural XII ep.17

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – TITANIC – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – TITANIC – 2 PARTE

23:38 – PEACE, LOVE & MISUNDERSTANDING – 1 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – RICETTA PER OMICIDIO

21:25 – I BABYSITTER – 1 PARTE – 1aTV

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – I BABYSITTER – 2 PARTE – 1aTV

23:15 – BOTTE DA PROF. – 1 PARTE – 1aTV

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:30 – C’ERA UNA VOLTA IL MUSICARELLO – BEST

02:00 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA TURBOLENZA DEL RUOLO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ALTERNATIVA DELLA CHIUSURA

21:00 – DEATH RACE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – DEATH RACE – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – UN BUON MOTIVO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – The Prince – Tempo di uccidere

23:00 – Take Two

23:40 – Take Two

00:30 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Rio Conchos

23:00 – L’uomo di Laramie

00:45 – The Way Back

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Lonely Hearts

23:00 – Newton Boys

01:20 – Pane, burro e marmellata

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – COWBOY

21:00 – IL FUGGITIVO

23:38 – THE UNSAID – SOTTO SILENZIO

01:48 – NOTE DI CINEMA

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – 007 – Octopussy Operazione Piovra

23:50 – Laguna blu

01:45 – Housebroken – Una casa sottosopra

Stasera su Italia 2:

20:15 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LADY ISABEL E’ IN PERICOLO

20:45 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA REGINA DEGLI INGANNI

21:15 – MY HERO ACADEMIA I – GIU’ LA MASCHERA

21:45 – MY HERO ACADEMIA I – BAKUGO KATSUKI: LE ORIGINI

22:15 – MY HERO ACADEMIA I – INCONTRO

22:45 – FUTURAMA – IL PIZZETTO BALLERINO

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:15 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 2 PARTE

23:30 – UOMINI E DONNE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Una mini Bugatti

20:45 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

21:15 – Fantozzi in Paradiso

23:15 – Così fan tutte

00:45 – Naked in America – Nudisti per caso

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Wolverine – L’immortale

23:45 – Beastly

01:25 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy (prima visione)

00:05 – Body of proof

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una madre in affitto

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Un passato da dimenticare

01:15 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

21:40 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:05 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:35 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

23:00 – Vite al limite – La storia di Olivia

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.1

20:35 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.2

21:00 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.3

21:30 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.5

22:20 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.6

23:20 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.7

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:40 – Master Pasticcere di Francia

23:55 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

00:30 – Alessandro Borghese Kitchen Sound…

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Puoi baciare lo sposo Prima TV

23:00 – Quo Vado?

00:30 – Maze Runner – La rivelazione

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.