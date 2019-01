Stasera in tv 7 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | La Compagnia del Cigno, Titanic,

Cosa c’è stasera in tv 7 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 7 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 7 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo – Nascita della Compagnia

23:29 – TG1 60 Secondi

23:35 – Fräulein – Una fiaba d’inverno

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Cut

21:20 – Paradise Beach: dentro l’incubo

22:55 – The Call

00:25 – Sorgente di vita

Stasera su Rai 3:

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Presa diretta Fossile il lungo addio

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.97

21:06 – G.I. Joe – La vendetta

22:55 – The dark side pt.6

23:25 – Shut in

00:56 – Supernatural XII ep.16

01:39 – Supernatural XII ep.17

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – TITANIC – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – TITANIC – 2 PARTE

23:38 – PEACE, LOVE & MISUNDERSTANDING – 1 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – RICETTA PER OMICIDIO

21:25 – I BABYSITTER – 1 PARTE – 1aTV

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – I BABYSITTER – 2 PARTE – 1aTV

23:15 – BOTTE DA PROF. – 1 PARTE – 1aTV

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:30 – C’ERA UNA VOLTA IL MUSICARELLO – BEST

02:00 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA TURBOLENZA DEL RUOLO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ALTERNATIVA DELLA CHIUSURA

21:00 – DEATH RACE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – DEATH RACE – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – UN BUON MOTIVO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – The Prince – Tempo di uccidere

23:00 – Take Two

23:40 – Take Two

00:30 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Rio Conchos

23:00 – L’uomo di Laramie

00:45 – The Way Back

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Lonely Hearts

23:00 – Newton Boys

01:20 – Pane, burro e marmellata

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – COWBOY

21:00 – IL FUGGITIVO

23:38 – THE UNSAID – SOTTO SILENZIO

01:48 – NOTE DI CINEMA

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – 007 – Octopussy Operazione Piovra

23:50 – Laguna blu

01:45 – Housebroken – Una casa sottosopra

Stasera su Italia 2:

20:15 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LADY ISABEL E’ IN PERICOLO

20:45 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA REGINA DEGLI INGANNI

21:15 – MY HERO ACADEMIA I – GIU’ LA MASCHERA

21:45 – MY HERO ACADEMIA I – BAKUGO KATSUKI: LE ORIGINI

22:15 – MY HERO ACADEMIA I – INCONTRO

22:45 – FUTURAMA – IL PIZZETTO BALLERINO

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:15 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA MOGLIE PER PAPA’ – 2 PARTE

23:30 – UOMINI E DONNE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Una mini Bugatti

20:45 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

21:15 – Fantozzi in Paradiso

23:15 – Così fan tutte

00:45 – Naked in America – Nudisti per caso

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Wolverine – L’immortale

23:45 – Beastly

01:25 – Airport Security Spagna

01:45 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy (prima visione)

00:05 – Body of proof

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una madre in affitto

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Un passato da dimenticare

01:15 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

21:40 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:05 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:35 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

23:00 – Vite al limite – La storia di Olivia

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.1

20:35 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.2

21:00 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.3

21:30 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.5

22:20 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.6

23:20 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.7

Stasera in tv 7 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:40 – Master Pasticcere di Francia

23:55 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

00:30 – Alessandro Borghese Kitchen Sound…

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Puoi baciare lo sposo Prima TV

23:00 – Quo Vado?

00:30 – Maze Runner – La rivelazione