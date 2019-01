Soliti Ignoti Lotteria Italia 2019 | Quando va in onda | Data | Ora

SOLITI IGNOTI LOTTERIA ITALIA 2019 – Domenica 6 gennaio in prima serata alle ore 20,35 va in onda su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, il programma abbinato alla storia lotteria nazionale. Durante la trasmissione tv – condotta da Amadeus – saranno estratti e quindi resi noti i numeri vincenti della Lotteria Italia 2019.

Ma di cosa parla il programma Soliti Ignoti? Si tratta di una trasmissione televisiva italiano a premi, in onda su Rai 1 dal 2007 al 2012 con la conduzione di Fabrizio Frizzi e col sottotitolo Identità nascoste.

Dal 20 marzo 2017, in sostituzione di Affari tuoi, il programma torna in onda con il titolo Soliti ignoti – Il ritorno e con la conduzione di Amadeus.

Dal 29 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018 il programma va in onda anche la domenica in fascia preserale (18:50-20:00), con il titolo INsoliti ignoti.

Lo scopo del gioco è di abbinare 8 identità, professionali o di fama, agli 8 personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: “Ha lavorato in ferrovia”, “colleziona francobolli”, “ha cantato al Festival di Sanremo”, “sosia di…”, “campione di calcio”, e così via. Ogni personaggio misterioso è munito di un passaporto contenente il rispettivo valore in denaro.

Soliti Ignoti Lotteria Italia 2019 | Regolamento

Avete tante domande e poche risposte. Di seguito qualche chiarimento utile:

Come faccio a sapere se ho vinto? Il numero di serie dei biglietti (presente nell’area in basso del biglietto) vincenti e il relativo importo vengono:

Comunicati in diretta il 6 gennaio 2019 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti – il ritorno”;

Riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it;

Pubblicati sui quotidiani e su diversi siti web

Quanto si vince ai giochi abbinati al programma tv I Soliti Ignoti – Il ritorno?

Dal lunedì al giovedì ed il sabato si può vincere fino ad un massimo di 10 mila euro, il venerdì fino ad un massimo di 20 mila euro.

Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2018.

I tempi per ricevere il pagamento.

Di regola il pagamento avviene entro 45 gg dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2019, gli stessi saranno pagati entro 45 gg dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

