Sanremo 2019 Fiorello | Possibile Ritorno

SANREMO 2019 FIORELLO – Il primo Festival di Sanremo diretto da Claudio Baglioni, quello del 2018, ha registrato ottimi numeri dal punto di vista degli ascolti. C’è stato un momento ben preciso però, nell’edizione dell’anno scorso, in cui lo share ha toccato lo straordinario picco di 17 milioni di telespettatori. Una cifra mai più raggiunta nel corso delle altre serate.

Era la prima puntata e sul palco dell’Ariston c’era Rosario Fiorello. Al poliedrico showman siciliano sono bastati pochi minuti per far segnare il record di ascolti al Festival 2018. Ecco perché, adesso che Sanremo 2019 si avvicina sempre di più, sono tante le voci che vorrebbero Baglioni impegnato nel tentativo di riportare Fiorello sul palco della kermesse musicale.

A commentare queste voci è stato il diretto interessato, tramite una diretta Instagram dal bar. Mentre sfoglia i quotidiani, infatti, Fiorello ha inquadrato con il suo smartphone un articolo che parlava dei due prossimi conduttori del Festival, Claudio Bisio e Virginia Raffaele: “Quest’anno – ha detto Fiorello – presenta una coppia di comici. Ecco la vera differenza con l’edizione dell’anno scorso, condotta da Michelle Hunziker con un attore, Pierfrancesco Favino“.

Poi, Fiorello ha parlato anche del suo intervento a Sanremo 2018: “Un Festival che iniziò con uno, come si chiamava quello che aprì? Ero io. E andò malissimo, 17 milioni di telespettatori”, ha spiegato ironicamente il comico originario di Catania, che poi ha commentato così un suo ipotetico ritorno: “Tornare quest’anno? E chi lo sa. È un attimo Roma-Sanremo. Mica devo avvisare, mica devo avere il pass? Io sono un pass vivente”.

Tra il serio e il faceto, Fiorello ha continuato: “Mi presento lì e dico: Scusate, devo parlare con Baglioni. Poi entro e vado sul palco. Si potrebbe fare, volendo. Certo, sarebbe una ripetizione. Già fatto una volta, è andata bene un anno. Che faccio, torno di nuovo?”.

Fiorello dunque non ha chiuso totalmente la porta a una sua possibile nuova escursione sul teatro più famoso d’Italia. La sua presenza andrebbe ad arricchire anche questa edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2019 | Quando va in onda il Festival

Il Festival della canzone italiana va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2.

Non è ancora stato precisato l’orario della messa in onda. Ogni anno però, anche a causa dell’alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po’ prima rispetto alle normali trasmissioni della sera.

