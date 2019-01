Al casello dell’autostrada, ha pagato il pedaggio con la sua carta di credito, ma l’apparecchio elettronico ha “mangiato” il bancomat. Un uomo di 55 anni a quel punto ha pensato bene di scendere dall’auto, prendere la sua motosega e cercare di colpire il casellante.

L’operatore, protetto dal vetro spesso, ha assistito incredulo alla scena. Il 55enne si è scagliato con l’arnese contro il gabbiotto e contro l’apparecchio che aveva trattenuto il suo bancomat. Non contento, si è lanciato contro il cancello che porta agli uffici della Sottosezione della polizia autostradale dell’Aquila Ovest, tentando di buttarlo giù.

I fatti sono accaduti lo scorso sabato 5 gennaio, al casello autostradale de L’Aquila Ovest. L’uomo è stato immediatamente fermato dagli uomini della polizia stradale. Il 55enne di Campotosto (L’Aquila) è ora agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di minacce e danneggiamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe dato in escandescenza nel momento in cui non si è visto restituire il bancomat dall’apparecchio. Il casellante ha raccontato agli agenti che ha visto l’uomo infuriarsi, scendere dalla sua auto e dirigersi verso il portabagagli. A quel punto, il 55enne ha estratto l’arnese e lo ha acceso minacciando l’operatore nel gabbiotto.

L’uomo a quel punto ha iniziato a colpire la struttura ed è in quel momento che è avvenuto l’intervento della polizia autostradale, che ha condotto il 55enne negli uffici per l’identificazione. Secondo quanto riferito dagli stessi agenti, anche all’interno del piazzale antistante gli uffici, l’uomo avrebbe continuato a urlare e a inveire contro tutti, tanto da indurre i poliziotti a far scattare le manette ai polsi del 55enne.

Una volta conclusa l’identificazione, gli agenti della Sottosezione hanno ritirato la patente all’uomo, effettuato il sequestro dell’auto e della motosega.

