Nasce PiazzaWeb, la rete degli attivisti digitali. Obiettivo 10mila iscritti per combattere sui social

Nasce PiazzaWeb, la nuova piattaforma digitale che chiama al protagonismo le persone per costruire una grande rete di attivisti digitali. Un’iniziativa a sostegno della campagna per Nicola Zingaretti segretario.

Ora l’obiettivo è mettere in rete le prime 10mila persone che si mobiliteranno per dare il proprio contributo, condividere contenuti e smentire fake news.

Un luogo per lanciare sondaggi, confrontarsi e raccogliere idee: un luogo di incontro, ma soprattutto di passione e coraggio, per unirci e muoverci insieme.

Ma non solo, è anche l’embrione di un modello di partito moderno che per la prima volta offre al popolo democratico uno strumento nuovo per essere più forte e incisivo.

Per Zingaretti è “un modo aperto e inclusivo per rapportarci al Paese, dal basso per lanciare sondaggi/Referendum consultivi, aprire comitati, diventare volontari online, fare donazioni. Ora è il tempo degli attivisti digitali, chiediamo aiuto a tutte le persone che possono darci una mano a rafforzare questo progetto”.

L’indirizzo a cui collegarsi e dove iscriversi è: www.piazzaweb.social