Paolo Fox: “Il 2019 è l’anno delle rotture, ma non per tutti i segni zodiacali”. Ecco quali sono quelli fortunati

Per il Toro il 2019 sarà un anno caratterizzato da visioni ottimistiche. Non ci sarà più l’opposizione di Giove e i nati sotto questo segno ritroveranno un buon assetto finanziario.

La vita di coppia del Toro ripartirà e ci sarà la possibilità di fare grandi scelte.

La prospettiva per il Gemelli per il 2019 è ottima: accordi e strategie professionali, fase di sperimentazione e possibilità di guardare all’orizzonte arrivando lontano. Per quanto riguarda l’amore invece resisteranno soltanto le storie che sono davvero importanti.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Cancro

Per i Cancro invece lo stato d’incertezza sarà un amico fedele per l’inizio del 2019. Avrete qualche discussione se avete un capo che si oppone alle vostre idee. “Tolleranza zero” è il vostro motto. Il Cancro dovrà fronteggiare maggiori difficoltà a causa dell’opposizione con Saturno.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Leone

Il Leone è tra i segni più forti del 2019 e il successo non mancherà. Il 2019 sarà anche un anno utile per ritrovare la tanto attesa stabilità amorosa.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Vergine

Per i Vergine l’importante è non esagerare soprattutto con le spese. La fine dell’anno soprattutto porterà delle bellissime notizie.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Bilancia

I dubbi nati negli ultimi mesi non saranno subito risolti per i nati sotto il segno della Bilancia. In estate in particolare sarà necessario potare qualche ramo vecchio, che rappresenta per voi il superfluo.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Scorpione

Lo Scorpione dovrà ottimizzare le uscite dato che a fine 2018 ha avuto un po’ le “mani bucate”. Si potrà desiderare un trasferimento nel lavoro che porterà il giusto riconoscimento dei proprio meriti.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Sagittario

Per il Sagittario il 2019 è un anno di grandi trasformazioni soprattutto per chi ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Importante sarà rimettersi in gioco e ribellarsi a qualche schema prefissato.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Capricorno

Nel 2019 il Capricorno dovrà essere propositivo e positivo, mai retroattivo e rinunciatario. Ci sono tutte le occasioni per diventare protagonisti.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Acquario

Il 2019 è un anno importante anche per gli Acquario, per cui le esperienze passate sono decisive per fare un bel balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio.

Paolo Fox | Oroscopo 2019 | Pesci

I nati sotto il segno del pesci nel 2019 dovranno sfruttare tutte le chance che arrivano. Il 2018 ha gettato le basi per nuovi progetti, Saturno sarà ancora complice. Preparatevi a vincere anche sfide impossibili.

