Lotteria Italia 2019: tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti | Premi | Chi ha vinto | Elenco completo

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI – Il 6 gennaio 2019 vengono estratti i biglietti vincenti della Lotteria d’Italia che, come da consuetudine, è stata abbinata a un programma televisivo della Rai. In questo caso: “I Soliti Ignoti – Il ritorno”. TPI seguirà in diretta l’estrazione. A questo link i numeri vincenti.

Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti | Elenco

Di seguito l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019:

1° Premio € 5.000.000: Serie G 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno)

2° Premio € 2.500.000: Serie E 449246 venduto a Napoli

3° Premio € 1.500.000: Serie E 265607 venduto a Pompei (Napoli)

4° Premio € 1.000.000: Serie P 386971 venduto a Torino

5° Premio € 500.000: Serie F 075026 venduto a Fabro (Terni)

Aggiornamento ore 22.15 – Campania, Piemonte, Umbria i primi 5 biglietti. 3 in Campania, 1 in Piemonte e 1 in Umbria: sono i primi 5 biglietti della lotteria Italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500mila euro.

L’Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi: Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59; Serie E numero 449246 venduto a Napoli – Piazza Principe Umberto; Serie P numero 386971 venduto a Torino – Corso Traiano 158; serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno) in stazione servizio dell’autostrada A03 Salerno-Reggio Calabria; Serie F numero 075026 venduto a Fabro (Terni) in stazione servizio dell’autostrada A1 Milano-Napoli.

I cinque biglietti verranno abbinati a personaggi che prendono parte alla puntata speciale de ‘I soliti ignoti’ su Rai1.

ore 20.00 – I premi messi in palio dalla Lotteria Italia questa sera sono 205. Cinque i premi di prima categoria, come rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il primo premio vale 5 milioni di euro; il secondo premio è da 2,5 milioni; il terzo vale 1,5 milioni; il quarto è di un milione e il quinto è da 500mila euro. In questa edizione sono stati venduti 6,9 milioni di biglietti per una raccolta complessiva di circa 35 milioni di euro.

Sono 50 i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno, mentre i 150 premi di terza categoria valgono 25mila euro ciascuno. Complessivamente, la Lotteria Italia quest’anno, riferisce Agipronews, distribuisce premi per oltre 16 milioni di euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti che risulteranno vincenti nelle diverse categorie è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.

A vincere il primo premio da 5 milioni di euro sarà ovviamente un solo biglietto.

Previsti però tanti altri premi “minori”. Le cifre di quest’ultimi però verranno determinate dal Comitato Generale per i Giochi il giorno dell’estrazione.

Lotteria Italia 2019 Biglietti vincenti | Probabilità di vincita

La probabilità di vincita del premio massimo è 1 su 10.000.000 in quanto sono stati stampati 10.000.000 di biglietti. Probabilità che, ovviamente, aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati.

Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.000.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati.

Con la lotteria Italia, a decorrere dal primo ottobre 2018 e fino al 15 dicembre, vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 66 premi, uno per ciascuna giornata comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il Ritorno”.



Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti | Probabilità di vincita – Dato storico inclusi i premi attribuiti con modalità istantanea

anno 2014: 1/3,43

anno 2015: 1/4,97

anno 2016: 1/6,21

anno 2017: 1/6,21

Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti | Probabilità di vincita – Dato storico esclusi i premi attribuiti con modalità istantanea

(non presenti nella edizione 2018)

anno 2014: 1/26.960,70

anno 2015: 1/26.820,56

anno 2016: 1/33.865,54

anno 2017: 1/33.091,92