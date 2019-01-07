Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti seconda categoria | Elenco completo
LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI SECONDA CATEGORIA – Il 6 gennaio 2019 sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019. Tantissimi premi: dai top 5 da milioni di euro, a quelli di “consolazione” da 50 mila e 25 mila euro. Quali sono i biglietti vincenti?
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Di seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:
> QUI TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA
I 274888 OSTRA VETERE (AN)
F 498108 VALLATA (AV)
F 390919 RIMINI (RN)
R 314320 ROMA (RM)
O 147211 TORINO (TO)
C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)
A 287738 ISOLA RIZZA (VR)
D 306495 MILANO (MI)
C 287214 ROVATO (BS)
C 368903 ARDEA (RM)
A 173041 ROMA (RM)
LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA:
D 110210 RENDE (CS)
M 377086 MILANO (MI)
L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)
D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
D 086101 MESSINA (ME)
B 374738 ROZZANO (MI)
D 364954 ROMA (RM)
P 350392 VERBANIA (VB)
E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)
C 166463 RICCIONE (RN)
LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA:
M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)
O 368802 FRASCATI (RM)
D 288046 SIROR (TN)
G 124020 MODENA (MO)
F 236454 MONTEROTONDO (RM)
F 393220 NAPOLI (NA)
A 020572 PESCARA (PE)
E 164072 SALA CONSILINA (SA)
F 311760 MILANO (MI)
P 001813 RAVENNA (RA)
LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA:
G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
C 373341 ARESE (MI)
R 433509 ROMA (RM)
R 098556 PIETRASANTA (LU)
M 083822 ROMA (RM)
C 422166 VENEZIA (VE)
O 160746 MILANO (MI)
I 094754 ANTRODOCO (RI)
G 173049 SIRACUSA (SR)
A 029829 PESCARA (PE)
LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA:
D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)
F 420147 GIARRE (CT)
C 381115 ROMA (RM)
P 472937 CASTELVETRANO (TP)
Q 121038 TRAPANI (TP)
D 202580 ROMA (RM)
C 121622 ROMA (RM)
D 486715 VALMONTONE (RM)
Q 160562 RESCALDINA (MI)
> QUI I BIGLIETTI VINCENTI (TOP 5) LOTTERIA ITALIA
> QUI I BIGLIETTI VINCENTI DI TERZA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA