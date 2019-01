La Compagnia del Cigno seconda puntata | 8 gennaio 2019 | Anticipazioni

LA COMPAGNIA DEL CIGNO SECONDA PUNTATA – L’8 gennaio 2019 va in onda la seconda puntata della nuova serie tv di Rai 1, La Compagnia del Cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Roja e tanti giovani attori.

“Questo progetto nasce per raccontare talento, entusiasmo e determinazione di una generazione di adolescenti magnifica e splendente, molto spesso incompresa dagli adulti”, le parole del regista Ivan Cotroneo.

La Compagnia del Cigno seconda puntata | Anticipazioni

Ma cosa succederà nella seconda puntata della Compagnia del Cigno? Previsti due episodi: “Il primo concerto” e “La scelta di Barbara”.

Al conservatorio arriverà un noto maestro d’orchestra, Ruggero Fiore e Morioni imporrà ai suoi studenti la massima concentrazione. Nel frattempo, vedremo che Barbara non ha il coraggio di dire alla mamma di essere stata estromessa dal gruppo. Novità in vista anche nei rapporti tra i vari ragazzi.

La Compagnia del Cigno seconda puntata | Rai 1 | Streaming e diretta tv

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

