La Compagnia del Cigno prima puntata | 7 gennaio 2019 | Anticipazioni

LA COMPAGNIA DEL CIGNO PRIMA PUNTATA – Questa sera, 7 gennaio 2019, va in onda la prima puntata della nuova serie tv di Rai 1, La Compagnia del Cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni e diversi altri grandi attori come Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Roja.

“Questa serie racconta che da soli non si è nessuno, che soltanto con la condivisione, la partecipazione e l’amicizia si possono superare le difficoltà e i drammi della vita -le parole di Ivan Cotroneo sulla Serie tv La Compagnia del Cigno -. Che ognuno di noi ha una ferita, un pezzo mancante, o rotto, e che la soluzione ai nostri problemi è spesso nel confronto con gli altri. I sette ragazzi hanno poco in comune ma molto da scambiarsi: nelle nostre vite cerchiamo spesso un eroe unico che ci venga a salvare piuttosto che credere nel valore della collettività e dell’inclusione. La verità è che il solipsismo non porta a nulla, mentre l’amicizia ti salva”.

La Compagnia del Cigno prima puntata | Anticipazioni

Ma cosa succederà nella prima puntata della Compagnia del Cigno? Previsti due episodi: “L’arrivo di Matteo” e “Nascita della compagnia”.

L’arrivo di Matteo – Matteo lascerà Amatrice alla volta di Milano. Il ragazzo, violinista, andrà a vivere a casa di suo zio Daniele per poter frequentare il conservatorio Giuseppe Verdi. Con lui diversi traumi legati al terremoto avvenuto nella sua zona un paio di anni fa. Al conservatorio conoscerà i suoi compagni di corso, ovvero Sofia, Roberto, Daniele, Rosario, Barbara e Sara. Diversi gli intrecci amorosi con cotte non corrisposte e relazioni in atto. Intanto, il professor Luca Marioni rimarrà colpito dal talento di Matteo e conosceremo anche la sua ex moglie, Irene.

Nascita della compagnia – Nonostante il suo talento, Matteo avrà bisogno di migliorare e Marioni chiederà a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutarlo. Se Matteo non dovesse migliorare, saranno tutti fuori dalla compagnia. Organizzare un incontro fra tutti non sarà facile, ma alla fine riusciranno a combinare gli impegni di tutti e decideranno di dare vita alla Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi.

