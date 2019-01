Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Lunedì 7 gennaio – ore 7.45. Legittima difesa: Bongiorno “si farà presto, è buon senso”. “La legittima difesa non si tocca”: lo ha ribadito il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un’intervista al Messaggero in cui si è detta convinta che la legge fortemente voluta dalla Lega “otterrà il via libera in tempi brevi”, comunque prima delle europee, e “M5s rispetterà il contratto”. “Questa legge si farà e si farà in tempi brevi”, ha assicurato la Bongiorno, “non vedo assolutamente il problema delle divisioni nei 5 Stelle, e tra 5 Stelle e Lega. Su quel testo, che afferma che tra l’aggressore e l’aggredito va difeso quest’ultimo, c’è intesa. Se c’è qualcuno che non la pensa così, va contro la logica e il buon senso. Io da avvocato ho difeso un gran numero di persone aggredite in casa. Anche quando poi sono state assolte, hanno avuto la vita segnata dal calvario di processi lunghissimi”.

Domenica 6 gennaio – ore 19.20 – Referendum propositivo: è scontro tra Lega e M5s. Quello del referendum propositivo è uno dei temi di scontro tra 5Stelle e Lega. Il referendum propositivo approderà in aula a Montecitorio il 16 gennaio, e sarà il primo passo dei 5Stelle verso la riforma costituzionale da loro proposta. Entro lunedì 7 gennaio 2019 potranno essere presentati gli emendamenti, ma dalla Lega sono arrivati i primi segnali di preoccupazione. Oggi è andato in scena il botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il ministro per i rapporti con il parlamento, il 5Stelle Riccardo Fraccaro.



Salvini in un’intervista al Tg3 ha dichiarato: “Il quorum è necessario. Coinvolgere i cittadini è fondamentale, la Svizzera è un modello, però un minimo di quorum bisogna metterlo altrimenti qui si alzano in dieci la mattina e decidono cosa fare”.

Subito la risposta dei cinquestelle nella persona di Fraccaro: “Condivido con Salvini l’idea che la Svizzera sia un modello e che i cittadini vadano coinvolti sempre di più nei processi decisionali. A tal propositivo va ricordato che in Svizzera c’è il quorum zero e che anche il contratto di Governo prevede espressamente di cancellare il quorum, proprio per incentivare la partecipazione attiva”.

ore 16.00 – Trivelle, scontro nel governo. Di Maio autorizza e il ministro Costa si oppone. “Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò’”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa su Facebook. “Non sono diventato Ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione. Voglio che sia chiaro”.

ore 14.30- Reddito cittadinanza, Di Maio: “I pochi furbetti li prenderemo”. “Sui decreti ne vedete già tanti in giro, dobbiamo sistemare delle ultime cose ma il cronoprogramma verrà rispettato cioè il Decreto su quota cento e reddito di cittadinanza si farà nei prossimi giorni”, ha detto il vice premier Luigi Di Maio.

“Ci sarà qualche furbetto che riusciremo a trovare perché oggi sia la Guardia di Finanza sia le altre autorità avranno un particolare sistema di controllo sul reddito di cittadinanza non è niente di particolarmente tecnologico, abbiamo deciso di aprire un focus su coloro che prendono il reddito, però vorrei dire anche una cosa che le persone in difficoltà in questo Paese, i disoccupati, gli imprenditori caduti in disgrazia, non sono dei furbi la maggioranza delle persone a cui si rivolge questo strumento sono persone oneste che nonostante stiano in difficoltà continuano a comportarsi onestamente e quelle persone noi vogliamo aiutare”, ha detto Di Maio.

“Ci saranno dei furbetti, sono una minima parte e li prenderemo, li troveremo, ovviamente rischiano pene severe per circa 6 anni di carcere non vedranno più il progetto del reddito di cittadinanza”, spiega ancora. “Prima si diceva che non l’avremmo mai fatto, adesso che lo abbiamo fatto si dice che la platea si è ridotta in ogni caso non va mai bene, qualsiasi cosa noi facciamo per aiutare le persone deve essere sempre vista in maniera negativa perché siamo questo Governo, se c’erano quelli di prima che hanno dato 20 miliardi di euro alle banche, osannavano continuamente come hanno sempre fatto ogni giorno”, conclude Di Maio.

ore 9.00 – Salvini, “giusto che Di Maio parli ma decido io” – “In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io”. Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. (Qui i dettagli)

Sabato 5 gennaio – ore 17.00 – Diffusa la bozza del decreto su pensioni e reddito di cittadinanza – È stata diffusa oggi, 5 gennaio, l’ultima bozza del decreto sulle pensioni a quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Il testo, composto da due titoli e 27 articoli, verrà esaminato martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi, salvo cambiamenti.

Venerdì 4 gennaio – ore 19.30 – Migranti, Salvini: “Basta ricatti. Non cambio idea” – “Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti. Meno partenze, meno morti. Io non cambio idea. Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l’Italia”, ha affermato il vicepremier Salvini, dopo che il ministro Di Maio e il premier Conte si sono offerti di accogliere parte dei migranti.

ore 18.00 – Di Maio: “Malta sbarchi donne e bimbi, li accoglieremo” – “Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera”. Sono state queste le parole del ministro Di Maio, in merito alla questione della nave Sea Watch che ancora non ha un porto sicuro in cui sbarcare i 49 migranti soccorsi nei giorni scorsi (qui l’articolo completo)

ore 14.30 – Il governo valuta il commissariamento di Inps e Inail – Il governo giallo-verde pensa al commissariamento per Inps e Inail: questo quanto fanno sapere dall’Agenzia Ansa, che rivela le mosse dell’esecutivo per risolvere l’empasse della riforma della governance dei due enti. Il decreto approvato per procedere all’introduzione di Quota 100 e del Reddito di cittadinanza dovrebbe prevedere anche il ritorno dei consigli di amministrazione per Inps e Inail e la nomina dei commissari (qui l’articolo completo).

ore 11.15 – Decreto sicurezza, Palermo avvia le iscrizioni dei migranti all’anagrafe – Dopo la ribellione del sindaco Leoluca Orlando al decreto Sicurezza, il Comune di Palermo procede subito con le iscrizioni all’anagrafe dei migranti richiedenti asilo. Il capo area dei servizi al cittadino, Maurizio Pedicone, sottolinea all’agenzia di stampa Agi che “non si può disattendere una precisa disposizione del capo dell’amministrazione” (qui l’intervista del sindaco Orlando a TPI).

ore 10.30 – Anche i sindaci del M5s contro il decreto Salvini – Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, guida il malcontento dei sindaci del Movimento 5 stelle: “Ci sono aspetti che non mi convincono da un punto di vista politico ed etico e altri che ritengo difficilmente applicabili”. Ma, spiega, i sindaci del Movimento non saranno tra coloro che non applicheranno la legge.

“Il decreto sicurezza è tutt’altro che una buona legge” ha scritto il sindaco di Livorno in una nota affidata ai social. “Ci sono aspetti che non mi convincono da un punto di vista politico ed etico e altri che ritengo difficilmente applicabili” ma “come rappresentante di un’istituzione è mio dovere applicarlo”. Una cosa è però certa: “Non abbandoneremo i migranti su una strada e garantiremo loro un’assistenza minima, al pari delle persone che vivono in condizione di difficoltà sul nostro territorio”.

Ma intanto nel Movimento 5 stelle cresce il malcontento dei sindaci. Anche Francesco De Pasquale (Carrara), Andrea Zuccalà (Pomezia – Roma) e Mario Savarese (Ardea – Roma) hanno espresso la loro contrarietà alla nuova legge su sicurezza e immigrazione.

ore 10.00 – Ecco la delibera con cui i sindaci potranno “disobbedire” al decreto Salvini | Il documento – Su TPI in anteprima il testo della “delibera tipo” prodotta dai legali di Alterego – Fabbrica dei diritti con la quale i sindaci potranno disobbedire al decreto Salvini.

Giovedì 3 gennaio – ore 18.50 – Reddito di cittadinanza, vincoli per gli stranieri –Il reddito di cittadinanza spetterà agli italiani, mentre ci sarà una serie di vincoli per gli stranieri, come la residenza di oltre 10 anni e non avere precedenti penali. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

ore 17.30 – Decreto Sicurezza, Palazzo Chigi ai sindaci: “Disapplicare la legge è violarla” – Sulla rivolta dei sindaci fonti di Palazzo Chigi sottolineano che “disapplica la legge equivale a violarla”. “Se l’Anci desidera un incontro per segnalare eventuali difficoltà applicative, ben venga la richiesta di un incontro con il Governo”, fanno sapere le fonti, sottolineando però che sono “inaccettabili le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato”.

“Il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalità delle leggi”, si rimarca da Palazzo Chigi. “Dunque, si ricorda ancora, “disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità”.

ore 16.45 – Sala si unisce alla rivolta dei sindaci contro Salvini – Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, si unisce alla rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza di Salvini. “Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto sicurezza, così non va”, ha scritto su Facebook il primo cittadino milanese. “Da settimane noi sindaci avevamo richiesto, anche attraverso l’Anci, di ascoltar la nostra opinione su alcuni punti critici, per esempio ampliando i casi speciali e garantendo la stessa tutela della protezione internazionale ai nuclei familiari vulnerabili, anche attraverso lo Sprar, oggi escluso dal decreto sicurezza per i richiedenti asilo”. “Occorre inoltre valutare l’impatto sociale ed economico del decreto per le nostre città”, sottolinea Sala.

ore 16.00 – Di Maio: “Quella dei sindaci contro Salvini è solo campagna elettorale” – Il vicepremier Luigi Di Maio commenta così la disobbedienza di alcuni sindaci rispetto al decreto Salvini: “Io penso che quella sia solo campagna elettorale di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo questa cosa. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni: pensate come stanno messi male”.

ore 14.30 – Orlando a TPI: “Invito tutte le anagrafi d’Italia a non applicare il decreto Salvini” –“Invito tutte le anagrafi d’Italia a disobbedire e non applicare la legge: il decreto Sicurezza di Salvini è un insulto agli italiani più che ai migranti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervistato da TPI. “Non si può scaricare sui cittadini la mancanza dei diritti umani, per fare una svolta populista”, ha detto Orlando. Qui l’intervista completa.

ore 14.15 – Rampelli (FdI): “Nessuna ipotesi di appoggio esterno al Governo” – Intervistato da TPI, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, membro del direttivo di Fratelli d’Italia smentisce l’ipotesi di un appoggio esterno al Governo da parte del partito di Giorgia Meloni. Dopo le espulsioni di fine anno, infatti, la tenuta della maggioranza al Senato è risicata e il senatore M5S Stefano Patuanelli ha aperto alla possibilità di un sostegno esterno da destra. “Questo è un governo che punta unicamente alle elezioni europee e non a dare all’Italia la stabilità di cui ha bisogno, a questi giochi noi non partecipiamo”, dice Rampelli. Qui l’intervista completa.

ore 13.30 – Salvini: “Sindaci sono fenomeni che cercano pubblicità” – “Ci tenevo a dire che non mollo, non retrocedo. In Italia si arriva chiedendo permesso, non arrivano coloro che ci portano la guerra: lo dico a quei sindaci fenomeni che, per cercare un po’ di pubblicità, dicono ‘disobbedirò a Salvini’. Non si molla di un millimetro”. Ha risposto così il ministro dell’Interno, in risposta ai sindaci che hanno detto che non applicheranno il decreto Sicurezza.

ore 11.50 – Di Maio: “Reddito di cittadinanza per italiani” – “Come abbiamo sempre detto, riguarda il reddito di cittadinanza per tutti coloro che sono cittadini italiani”, ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. “La pensione minima a 780 euro come le pensioni di invalidità a 780 euro partiranno tra febbraio e marzo e dopo questi giorni che trascorrerò qui torneremo a Roma e faremo il decreto che istituirà anche quota 100 e il sistema del reddito di cittadinanza per gli italiani”.

ore 10.20 – Salvini risponde a Orlando: “Anche per i sindaci è finita la pacchia” – “Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro é finita la pacchia”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riferendosi alla rivolta dei sindaci di sinistra, guidati dal primo cittadino di Palermo, che chiedono di sospendere il decreto Sicurezza.

