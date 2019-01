Il rapper Ghali e la top model Mariacarla Boscono hanno una relazione sentimentale? | VIDEO

Ghali e Mariacarla Boscono apparentemente non potrebbero essere più distanti l’uno dall’altra, ma a quanto pare tra loro è scoccata la scintilla.

Anni di differenza – Ghali e Mariacarla Boscono sono fidanzati? Questa la domanda che sta circolando con insistenza sul web. Colpa di un video su Instagram che ritrae il trapper 25enne e la top model di 12 anni più grande insieme alle Maldive mentre giocano a ping pong. I rumors di una loro possibile liaison circolavano da tempo e dopo questa vacanza di fanno anche più insistenti.

Chi è lui – Lui è uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni, lei la top model che tutti ci invidiano all’estero. Nato il 21 maggio 1993, Ghali Amdouni (questo il suo nome per intero), a 25 anni è già in testa alle classifiche delle hit più ascoltate nel nostro Paese. I numeri delle sue canzoni su Youtube sono impressionanti: milioni e milioni di visualizzazioni, a riprova che il suo è un pubblico composto in maggioranza da giovanissimi.Il 13 dicembre 2018, inoltre, sarà uno degli ospiti della finale di X-Factor, su Sky Uno.

Chi è lei – Nata a Roma il 20 settembre 1980, Mariacarla Boscono ha fatto il suo esordio in passerella nel 1990 per Laura Biagiotti e Alberta Ferretti. Da lì un’ascesa costante che l’ha portata a calcare le passerelle dei più importanti stilisti internazionali del mondo. La top model è anche una madre single di una bimba (Marialuca), nata il 27 agosto 2012 in una clinica di Ibiza. Il suo nome figura anche in alcune rappresentazioni teatrali tra il 2006 e il 2011. (video Instagram di Mariacarla Boscono.