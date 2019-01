Roma, gabbiano mangia un topo in pieno centro: il video shock

Un gabbiano mangia un topo: siamo nel pieno centro di Roma, in via Giuseppe Gioachino Belli, zona Prati.

Il video bestiale è stato pubblicato sul profilo Twitter da Rita Dalla Chiesa nei giorni in cui la Capitale vive una delle sue più imponenti emergenze rifiuti, tale da portare gli istituti scolastici romani a minacciare di non riaprire le scuole dopo la pausa natalizia se la situazione igienico-sanitaria non dovesse migliorare.

Nel video pubblicato da Rita Dalla Chiesa, ricevuto dal conduttore Tiberio Timperi, c’è anche un appello per la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Fatevi vivere meglio”.

A Roma il tema rifiuti in strada è più caldo che mai. I cittadini protestano sui social, e i presidi delle scuole minacciano di tenere gli istituti chiusi per emergenza sanitaria. I cassonetti della capitale traboccano di immondizia, e l’emergenza che va avanti da giorni non accenna a una soluzione. Mario Rusconi, il presidente dell’associazione dei dirigenti delle scuole romane, ha scritto un’appello alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ripulite i marciapiedi attorno agli ingressi dei nostri istituti, altrimenti il 7 gennaio resteremo chiusi e i ragazzi non potranno entrare in classe”. Ad allarmare in particolare la possibile presenza di topi nelle scuole. La situazione della gestione rifiuti a Roma si è aggravata dopo l’incendio dell’11 dicembre scorso al Tmb Salario.

Leggi anche: “Cosa succede nelle scuole romane con l’emergenza rifiuti”.