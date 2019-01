Ascolti tv domenica 6 gennaio 2019 | Lotteria Italia | Cenerentola | Jurassic World | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 6 gennaio – La serata televisiva di domenica 6 gennaio 2019 ha visto lo speciale del game show I Soliti Ignoti, che di norma va in onda nella fascia preserale, conquistare la maggior fetta di pubblico: ben 5.250.000 telespettatori pari al 22,5 per cento di share.

Segue Rai 2, che con un la messa in onda di un nuovo classico Disney, Cenerentola, ha tenuto incollati allo schermo 2.546.000 spettatori (10,1 per cento di share); audiance alta anche per Rai 3 con La Soffiatrice di Vetro, film seguito ieri sera da 1.768.000 persone (7,1 per cento di share).

Su Canale 5 il film Jurassic World è stato guardato da 1.921.000 persone, le quali hanno fatto totalizzare alla rete ammiraglia di Mediaset l’8,2 per cento di share. Su Italia 1 è invece andato in onda Un’estate ai caraibi, che è stato scelto da 1.470.000 telespettatori per il 6,2 per cento di share.

Su Rete 4 invece c’è stato il film Come un uragano: per quanto riguarda questa rete il risultato in termini di share è stato meno soddisfacente, avendo totalizzato 854 mila spettatori per un magro 3,6 per cento di share.

Risultati decisamente migliori per Giletti e il suo Non è l’Arena: la trasmissione, infatti, è stata guardata da 1.373.000 persone con uno share del 6,9 per cento.

Seguono Tv8 e il Nove: con rispettivamente 4 Hotel e Camionisti in trattoria i due canali totalizzato 656 mila (2,8 per cento di share) e 382 mila (1,5 per cento di share) telespettatori.

Ascolti tv domenica 6 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time

La Rai domina ancora la fascia dell’Access prime time grazie a L’Eredità, che ha totalizzato 4.627.000 spettatori e il 22 per cento di share. Risultato decisamente più basso per Dirty Dancing, che ha avuto un pubblico di 739 mila spettatori (3,7 per cento).

Su Canale 5 The Wall – I protagonisti è stato invece seguito da 2.423.000 persone (13,4 per cento), totalizzando ascolti decisamente più bassi rispetto alle altre puntate. The Wall, invece, ha avuto un miglior risultato con 3.685.000 e il 17,7 per cento di share. Sempre su Canale 5, infine, Paperissima Sprint ottiene 3.286.000 spettatori e uno share, quindi, del 13,1 per cento.

Su Rai 3, che ha trasmesso prima Non ho l’Età, con 1 milione 470mila ascolti e il 6% di share e dopo la soap opera Un Posto al Sole, con 2 milioni 26mila persone collegate e un ottimo 7.8%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 519 mila spettatori, arrivando al 2,4 per cento, mentre su Rete4 Tempesta d’amore ha radunato una media di 772 mila persone (3,4 per cento).

Su La7, infine, Intrigo Internazionale ha interessato 420mila spettatori (2,4 per cento).