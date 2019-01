Salvini all’ambulante allontanato dalla scorta: “Non ho niente da comprare, e che ca***” | VIDEO

Sta facendo molto discutere la foto del Corriere della Sera che ritrae Salvini e un venditore ambulante trascinato per le braccia dalla sua scorta. La foto è stata scattata a Teramo, dove Salvini si trovava per la campagna elettorale delle regionali in Abruzzo.

Mentre si trovava per strada a scattare selfie con i suoi fan, un ragazzo si avvicina a Salvini indicando la sua merce. Salvini lo allontana dicendogli: “Non ho niente da comprare” e poco dopo aggiunge “E che cazzo”.

Come racconta poi il corriere della Sera, l’ambulante viene portato via dalla scorta. Da quello che emerge nel video (dopo il minuto 3), il ragazzo non aveva alcun atteggiamento pericoloso o minaccioso, ma è stato trascinato via lo stesso.

Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del leader leghista, si vede una sorta di “processione” di sostenitori in fila che aspettano il loro turno per scattarsi una foto con il ministro dell’Interno.