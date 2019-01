Sta facendo il giro della rete il video di un bambino che a Napoli canta una canzone neomelodica impugnando una pistola e alla fine spara un colpo in aria.

Il video ha avuto migliaia di visualizzazioni e commenti, tra i quali numerosi positivi. L’episodio è avvenuto a Capodanno. Il bambino, che ha dieci anni, ha cantato un brano di un cantante neomelodico dedicato alle persone in carcere.

Prima che venisse oscurato, il video aveva totalizzato oltre 123mila visualizzazioni, 1057 condivisioni, 876 commenti. A segnalare il video su Facebook è stato il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l’intervento dei servizi sociali.

“Il ragazzino del video avrà circa dieci anni, a quell’età la sua coscienza sociale non è ancora formata. Assorbe i modelli imposti dagli adulti e cerca di replicarli per ottenere l’accettazione del contesto in cui vive”, scrive Borrelli.