Calza Befana 2019 | Come si fa | Fai da te | Personalizzata | Dolci

CALZA BEFANA 2019 – E’ arrivata la festa della Befana che per i più piccolini (ma non solo) vuol dire tanti, tanti dolci. Sempre se ci si è comportati bene… Altrimenti nella calza ci sarà “solo” del carbone.

Ma come va preparata la calza della Befana? Quali sono le più in voga tra i bambini? Che dolci mettere? Tante domande a cui abbiamo provato a dare una risposta.

Allora… Fare la calza della Befana non è cosa così complicata. Prima di tutto vi consigliamo di trovare nell’armadio o comprare una bella calza capiente e colorata. O, se puristi della tradizione, usarne una vecchia e logora.

> QUI IL TRAILER DEL FILM “LA BEFANA VIEN DI NOTTE”

Secondo passo: comprare tanti dolci. Se non conoscete i gusti di chi la riceverà, andate sul sicuro: puntate sui dolci classici come i vari kinder o lindt. Ah, un po’ di carbone (quello commestibile, di zucchero) è consigliato. Ne basta poco, sempre se chi riceverà la calza non si sia comportato veramente male…

La presenza del carbone infatti genera ilarità e comunque nessuno di noi può essersi comportato bene, veramente bene, per tutto l’anno…

Altro consiglio: inserire tra i vari dolci qualche piccolo regalino o una bustina con dei soldini (se i bambini sono un po’ più cresciuti) non è mai cosa sgradita.

Come si fa una calza della Befana? Per essere il più esplicativi possibile abbiamo selezionato qualche tutorial. Buona visione!

Calza Befana 2019 | Le più in voga

Non avete voglia di cimentarvi in una calza fai da te? Preferite andare sul “sicuro”. Di seguito alcune delle calze per bambini più in voga:

In primis quella di Spiderman:

Molto apprezzata anche quella dei Gormiti:

Evergreen quella di Star Wars:

Outsider infine quella Play Doh:

E per le bambine? Ecco alcune calze della Befana 2019 per le nostre piccole bimbe:

Quella Lol:

Nota anche quella delle Winx:

Infine, l’evergreen Barbie: