Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

L’agenda di oggi | Sabato 5 gennaio 2019

Migranti : tensione nel governo dopo il caso Sea Watch. Il ministro Di Maio ieri ha detto: “Accoglieremo donne e bambini”, ma Salvini si oppone. Continua la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza (qui l’intervista di TPI al sindaco di Palermo Orlando).

: tensione nel governo dopo il caso Sea Watch. Il ministro Di Maio ieri ha detto: “Accoglieremo donne e bambini”, ma Salvini si oppone. Continua la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza (qui l’intervista di TPI al sindaco di Palermo Orlando). Francia : ottavo atto della protesta dei gilet gialli. Alta tensione dopo l’arresto di uno dei leader, Eric Drouet.

: ottavo atto della protesta dei gilet gialli. Alta tensione dopo l’arresto di uno dei leader, Eric Drouet. Politica : Salvini a L’Aquila per le regionali. Di Maio cerca di spegnere la fronda interna nel M5S. Giachetti in Veneto per la corsa alla segreteria del Pd.

: Salvini a L’Aquila per le regionali. Di Maio cerca di spegnere la fronda interna nel M5S. Giachetti in Veneto per la corsa alla segreteria del Pd. Burkina Faso : preoccupazione per Luca Tacchetto, il trentenne di Vigonza (Padova) scomparso mentre un’ondata di violenza jihadista insanguina il Paese con oltre 40 morti.

: preoccupazione per Luca Tacchetto, il trentenne di Vigonza (Padova) scomparso mentre un’ondata di violenza jihadista insanguina il Paese con oltre 40 morti. Ungheria : nuova manifestazione contro la legge sugli straordinari voluta da Orban.

: nuova manifestazione contro la legge sugli straordinari voluta da Orban. Tunisia: proroga dello stato di emergenza imposto dopo gli attacchi terroristici del 2015.

proroga dello stato di emergenza imposto dopo gli attacchi terroristici del 2015. Maltempo: temperature rigide in tutta Italia. Allerta della Protezione civile per venti forti e nevicate al Centro-Sud. Atteso anche il picco dell’influenza.

temperature rigide in tutta Italia. Allerta della Protezione civile per venti forti e nevicate al Centro-Sud. Atteso anche il picco dell’influenza. Saldi: è il giorno dell’inizio degli sconti in tutta Italia. Qui le informazioni

Le notizie di oggi | Venerdì 4 gennaio 2019 4 gennaio – ore 20.30 – Migranti, il governo si divide sulla Sea Watch: Di Maio pronto ad accogliere i migranti, Salvini no. 4 gennaio – ore 19.20 – USA-Egitto – Il governo dell’Egitto ha chiesto all’emittente statunitense CBS di non trasmettere un’intervista rilasciata dal presidente Abdel Fattah el-Sisi al programma”60 minuts“. 4 gennaio – ore 18.30 – Sea Watch, il ministro Di Maio invita Malta a far sbarcare i migranti e promette che l’Italia li accoglierà. 4 gennaio – ore 17.00 – Burkina Faso, un ragazzo italiano è scomparso nel paese africano mentre si recava in Togo. 4 gennaio – ore 16.00 – Cronaca, la deputata M5s “aggredita al supermercato” denunciata per diffamazione. Qui i dettagli.

4 gennaio – ore 15.30 – Governo, Inps e Inail verso il commissariamento. Qui i dettagli.

4 gennaio – ore 15.00 – Rai, il Pd denuncia: “Luca e Paolo cacciati per la parodia di Toninelli”. Qui il video e i dettagli.

4 gennaio – ore 14.00 – Terremoto Catania: ecco cosa rimane di case e chiese, parzialmente distrutte. Qui i dettagli

4 gennaio – ore 13.00 – Sicurezza e immigrazione, ora il decreto Salvini è un caso anche nel M5s. Il senatore Matteo Mantero, vicino a Fico: “Stupido e incostituzionale”. E chiama in causa i comuni di Roma e Torino. Qui i dettagli.

4 gennaio – ore 12.00 – Incendi, bruciano i boschi intorno a Varese: le spaventose immagini dell’incendio | VIDEO 4 gennaio – ore 11.00 – Maltempo, uffici chiusi e traffico in tilt, Italia sotto la morsa del gelo. Ecco dove nevica.

4 gennaio – ore 10.30 – Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera degli Stati Uniti: nel suo discorso di insediamento Pelosi ha annunciato battaglia al presidente Donald Trump. Qui i dettagli 4 gennaio – ore 10.00 – Ecco la delibera con cui i sindaci potranno “disobbedire” al decreto Salvini | Il documento – Su TPI in anteprima il testo della “delibera tipo” prodotta dai legali di Alterego – Fabbrica dei diritti con la quale i sindaci potranno disobbedire al decreto Salvini. 4 gennaio – ore 9.25 – Thailandia, migliaia di persone sono state evacuate per l’imminente arrivo di Pabuk, annunciato come la più devastante tempesta degli ultimi decenni. 4 gennaio – ore 9.00 – Immigrazione, la lettera di De Magistris alla Sea Watch: “Se Salvini chiude i porti, vi verremo a prendere in mezzo al mare”. Qui i dettagli.

4 gennaio – ore 8.30 – Immigrazione, con il decreto Salvini in Italia 130 mila clandestini in più in due anni. Qui i dettagli.

4 gennaio – ore 8.00 – Economia, tonfo Apple affonda Borse. Cupertino taglia stime su Cina. Wall Street crolla, Nasdaq -3%. 4 gennaio – ore 7.30 – Brasile, il presidente Bolsonaro ha confermato l’impegno a trasferire l’ambasciata in Israele a Gerusalemme. 4 gennaio – ore 7.00 – Terremoto, continua a tremare la terra nell’area etnea, dove alle 5,10 è stata registrata una scossa di magnitudo 3,5 con epicentro a 7 km da Ragalna, nel Catanese. Qui gli ultimi aggiornamenti L’agenda di oggi | Venerdì 4 gennaio 2019 Dl Sicurezza : non si ferma lo scontro fra il governo e i sindaci ribelli sul decreto. Palazzo Chigi apre a un incontro con l’Anci, ma chiede a tutti di applicare la legge.

: non si ferma lo scontro fra il governo e i sindaci ribelli sul decreto. Palazzo Chigi apre a un incontro con l’Anci, ma chiede a tutti di applicare la legge. Maltempo : gelo e vento forte sull’Italia. Allerta della Protezione civile per nevicate e ghiaccio al Centro-Sud.

: gelo e vento forte sull’Italia. Allerta della Protezione civile per nevicate e ghiaccio al Centro-Sud. Migranti : si cerca una soluzione a livello europeo per la Sea Watch.

: si cerca una soluzione a livello europeo per la Sea Watch. Usa : manca accordo Trump-Democratici, prosegue lo shutdown T

: manca accordo Trump-Democratici, prosegue lo shutdown T Libano: sciopero generale per porre fine a crisi Governo Le notizie di oggi | Giovedì 3 gennaio 2019 3 gennaio – ore 18.45 – Migranti, la Francia è pronta a partecipare all’accoglienza di parte dei 49 migranti bloccati da giorni a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, al largo di Malta. Stessa disponibilità sarebbe stata da Germania e Paesi Bassi. [Le Monde] 3 gennaio – ore 17.45 – Governo, sulla rivolta dei sindaci fonti di Palazzo Chigi sottolineano che “disapplica la legge equivale a violarla”. 3 gennaio – ore 16.25 – Somalia, un attacco aereo condotto dalle forze armate statunitensi ha ucciso almeno 10 miliziani del gruppo terroristico al-Shabaab, legato ad al-Qaeda. 3 gennaio – ore 16.00 – Danimarca, il numero dei morti nell’incidente ferroviario sale a 8. 3 gennaio – ore 15.00 – Egitto, il governo punta a ridurre il numero di bambini per famiglia per ridurre l’aumento della popolazione. 3 gennaio – ore 14.00 – Governo, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, in un’intervista a TPI: “Invito tutte le anagrafi d’Italia a non applicare il decreto Salvini”. Qui l’intervista completa. 3 gennaio – ore 13.15 – Arabia Saudita, inizia il processo per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ne abbiamo parlato qui. 3 gennaio – ore 13.00 – Governo, M5S ha espulso troppi senatori, ora ha bisogno della Meloni. Rampelli (FdI): “Se lo scordano, nessun appoggio esterno”. Qui l’intervista di TPI. 3 gennaio – ore 12.30 – Immigrazione, scontro Salvini-de Magistris: “Porti aperti, lasciare soli i migranti è criminale”. Qui i dettagli. 3 gennaio – ore 12.00 – Immigrazione, lettera di Orfini al premier Conte: “Apra i porti ai migranti sulla Sea Watch”. Qui i dettagli. 3 gennaio – ore 11.30 – Gay, Forza Nuova contro il sindaco Pizzarotti: “La tua è omofollia”. Qui i dettagli.

3 gennaio – ore 11.00 – Decreto sicurezza, quando Salvini diceva ai sindaci della Lega: “Disobbedite contro i matrimoni gay”. Qui la ricostruzione.

3 gennaio – ore 10.30 – Incidente Autostrada A1, auto contro cinghiali: un morto e dieci feriti. Qui i dettagli.

3 gennaio – ore 10.00 – Sicurezza, continua lo scontro tra Salvini e Orlando. Cosa rischiano i sindaci che disobbediscono al decreto 3 gennaio – ore 9.30 – Roma, va a fuoco il primo bus del 2019. Qui i dettagli. 3 gennaio – ore 9.00 – Gilet gialli, arrestato uno dei leader del movimento: “Organizzava manifestazione non autorizzata”. Qui i dettagli.

3 gennaio – ore 8.30 – Australia, omicidio nella chiesa di Scientology a Sydney: l’assassino ha solo 16 anni. Qui i dettagli.

3 gennaio – ore 8.00 – Meteo, il grande freddo è arrivato: il sud Italia sotto la neve. Ferrovie: treni ridotti del 30 percento. Qui tutti i dettagli e dove nevicherà. 3 gennaio – ore 8.00 – Ultimi Sondaggi Politici: elezioni europee, Lega avanti di 10 punti sul M5s. Qui i dettagli. 3 gennaio – ore 7.30 – Corea del Nord, alto diplomatico diserta e chiede asilo politico. 3 gennaio – ore 7.00 – Michael Schumacher compie 50 anni. Le parole della moglie Corinna e le “non risposte” di Jean Todt nel giorno del suo compleanno. L’agenda di oggi | Giovedì 3 gennaio 2019 Dl Sicurezza : prosegue il braccio di ferro tra i sindaci e il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo l’annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere il decreto.

: prosegue il braccio di ferro tra i sindaci e il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo l’annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere il decreto. Carige : inizia il mandato de i tre commissari nominati dalla Bce.

: inizia il mandato de i tre commissari nominati dalla Bce. Maltempo : gelo sull’Italia. Nevicate nelle Marche e al Sud, allerta della Protezione civile.

: gelo sull’Italia. Nevicate nelle Marche e al Sud, allerta della Protezione civile. Governo: M5S insiste sul taglio ai privilegi, la Lega punta su tasse e autonomia regionale.

M5S insiste sul taglio ai privilegi, la Lega punta su tasse e autonomia regionale. M5S: sale la tensione nel Movimento dopo le espulsioni di due senatori.

sale la tensione nel Movimento dopo le espulsioni di due senatori. Italia-Usa: il ministro degli Esteri Moavero a Washington.

il ministro degli Esteri Moavero a Washington. Usa: al via la prima riunione del Congresso dopo il voto di midterm che ha consegnato ai democratici il controllo della Camera. Proseguono le trattative per superare lo “shutdown”

Le notizie di oggi | Mercoledì 2 gennaio 2019

2 gennaio – ore 20.00 – Migranti, la Guardia costiera Spagna ne ha già salvati 401 nel 2019

2 gennaio – ore 19.00 – Italia, scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli, interrogato il capo dei Boys Marco Piovella. Qui i dettagli

2 gennaio – ore 18.00 – Migranti, Malta autorizza Sea Watch con 32 migranti a bordo a entrare in acque maltesi per ricevere assistenza

2 gennaio – ore 17.30 – Italia, Val di Susa, morta una bambina di 9 anni dopo una caduta sugli sci

2 gennaio – ore 17.00 – Brasile, Bolsonaro toglie agli indigeni la gestione delle loro riserve: regalo alla lobby dei proprietari terrier.

2 gennaio – ore 16.00 – Messico, sindaco ucciso in strada da sicari durante la festa per il suo insediamento. È il secondo in pochi giorni. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 15.30 – Decreto sicurezza, inizia la rivolta dei sindaci contro il ministro Salvini. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 15.00 – Corea del Nord, Kim avverte: “Usa tolgano le sanzioni o ci difenderemo”. Qui i dettagli.



2 gennaio – ore 14.00 – Brescia. Danno fuoco alle roulotte, poi sparano contro chi scappa: agguato contro i rom. Qui la cronaca.

2 gennaio – ore 13.00 – Bari, assalto a portavalori: il furgone blindato aperto con una ruspa. Spariti 2 milioni di euro. Qui la cronaca.

2 gennaio – ore 12.30 – Afghanistan, lanciato un razzo contro un blindato italiano: non si sono feriti. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 12.00 – Meteo, allerta maltempo: freddo, venti polari e bufere di neve. Qui le previsioni.

2 gennaio – ore 11.30 – Danimarca, incidente ferroviario sul ponte che collega due isole: sei morti. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 11.00 – Economia, la Bce commissaria Banca Carige: cariche azzerate e amministrazione straordinaria. Qui i dettagli

2 gennaio – ore 10.30 – Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio. Il messaggio a poche ore dal 50° compleanno dell’ex pilota Ferrari

2 gennaio – ore 10.00 – Brasile, Bolsonaro: “Da oggi ci liberiamo dal socialismo e dal politicamente corretto”. Qui il primo discorso da presidente.

2 gennaio – ore 9.30 – M5s, Di Battista non si candiderà alle Europee. Alle porte un nuovo viaggio: direzione Congo. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 9.00 – Sondaggi, il Movimento 5 stelle continua a perdere consensi in favore della Lega. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 8.30 – Nasa, la sonda New Horizons raggiunge il corpo celeste più lontano mai esplorato. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 8.00 – Terremoto in Abruzzo: come è andata la notte dei cittadini dopo le scosse del primo gennaio. Qui i dettagli.

2 gennaio – ore 7.30 – Terremoto, non si registrano danni dopo la scossa di ieri nell’aquilano.

2 gennaio – ore 7.00 – Mali, uomini armati hanno attaccato un villaggio nel centro del paese dell’Africa nordoccidentale uccidendo 37 civili, in quella che sembra essere stata una violenza etnica.

L’agenda di oggi | Mercoledì 2 gennaio 2019