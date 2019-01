Stasera in tv 5 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Heidi, Fuga da Reuma Park, La memoria di Adriano, L’ultimo dei Templari

Cosa c'è stasera in tv 5 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 5 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 5 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Heidi

23:26 – TG1 60 Secondi

23:30 – Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – ( La ) Memoria di Adriano

00:00 – TG2 Dossier

00:45 – TG2 Storie. I racconti della settimana

01:25 – TG 2 Mizar

Stasera su Rai 3:

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Le parole dell’anno

21:20 – Prima che la notte

23:35 – TG3 Mondo

Stasera su Rai 4

19:27 – Scorpion III ep.7

20:16 – Scorpion III ep.8

21:05 – Max Payne

22:44 – Anacleto: Agente Segreto

00:20 – Wonderland pt.14

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – FUGA DA REUMA PARK – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – COLPO GROSSO AL DRAGO ROSSO – RUSH HOUR 2 – 2 PARTE

21:20 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – DELITTO SUL LAGO – 1 PARTE – 1aTV

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – DELITTO SUL LAGO – 2 PARTE – 1aTV

23:22 – 1921- IL MISTERO DI ROOKFORD – 1 PARTE

00:20 – TGCOM

00:22 – METEO.IT

00:26 – 1921- IL MISTERO DI ROOKFORD – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 2 PARTE

23:29 – HOSTAGES – SENZA VIA D’USCITA

00:19 – BUS 657 – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Non siamo angeli

21:10 – Quando la moglie e’ in vacanza

23:10 – L’Ultima Vacanza

01:10 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:30 – I pompieri di Viggiù

21:10 – Prima o poi mi sposo

23:00 – Marigold Hotel

Stasera su Cine Sony:

19:15 – La stanza di Marvin

21:05 – Neverland – Un sogno per la vita

23:05 – Edward mani di forbice

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Iris:

21:00 – MIDNIGHT IN PARIS

23:01 – STRANGERLAND

01:13 – SPLENDOR

Stasera su Tv8:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Due sotto un tetto

22:55 – La magia del Natale

Stasera su Italia 2:

20:20 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – LA RISCOSSA DELLA MUPPETT

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – UNA PARTITA MOZZAFIATO

21:10 – IL SINDACO – ITALIAN POLITICS 4 DUMMIES

22:40 – SAW-L’ENIGMISTA

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su La5:

21:10 – L’INCREDIBILE CASO BABBO NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – L’ INCREDIBILE CASO BABBO NATALE – 2 PARTE

23:00 – I-CREW – LA SEMIFINALE

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio La fortuna gira

20:30 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:20 – Belle d’amore

23:00 – Naked in America – Nudisti per caso

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:25 – Firenze secondo me – 1^TV

23:25 – Tesla

00:30 – Clima pazzo, pazzo clima

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders – ABC

23:10 – Little Murders – AM STRAM GRAM

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – The women

23:25 – Soul Kitchen

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:20 – Il boss delle cerimonie – Don Antonio a New York

20:25 – Junior Bake Off Italia – L’apparenza inganna

21:30 – Half Ton Teen

22:30 – Half Ton Teen

23:25 – Half Ton Teen

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 7′ Stagione Ep.17

20:40 – TUTTO IN FAMIGLIA Mani da modello

21:05 – TUTTO IN FAMIGLIA Che cosa sai?

21:30 – LA SPADA DELLA VERITA’ Rivelazioni

22:15 – LA SPADA DELLA VERITA’ L’infiltrato

23:00 – LA SPADA DELLA VERITA’ Lo specchio

23:45 – THE LIBRARIAN – RITORNO ALLE MINIERE DI RE SALOMONE

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:25 – Victoria’s Secret Fashion Show 2018

21:15 – Master – Chef All Stars Italia

22:25 – Master – Chef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop – Il Cinemaniaco

21:15 – Bob & Marys – Criminali a domicilio Prima TV

23:05 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.