Stasera in tv 5 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Heidi, Fuga da Reuma Park, La memoria di Adriano, L’ultimo dei Templari

Cosa c’è stasera in tv 5 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 5 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 5 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Heidi

23:26 – TG1 60 Secondi

23:30 – Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – ( La ) Memoria di Adriano

00:00 – TG2 Dossier

00:45 – TG2 Storie. I racconti della settimana

01:25 – TG 2 Mizar

Stasera su Rai 3:

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Le parole dell’anno

21:20 – Prima che la notte

23:35 – TG3 Mondo

Stasera su Rai 4

19:27 – Scorpion III ep.7

20:16 – Scorpion III ep.8

21:05 – Max Payne

22:44 – Anacleto: Agente Segreto

00:20 – Wonderland pt.14

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – FUGA DA REUMA PARK – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – COLPO GROSSO AL DRAGO ROSSO – RUSH HOUR 2 – 2 PARTE

21:20 – L’ULTIMO DEI TEMPLARI – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – DELITTO SUL LAGO – 1 PARTE – 1aTV

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – DELITTO SUL LAGO – 2 PARTE – 1aTV

23:22 – 1921- IL MISTERO DI ROOKFORD – 1 PARTE

00:20 – TGCOM

00:22 – METEO.IT

00:26 – 1921- IL MISTERO DI ROOKFORD – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SPEED 2: SENZA LIMITI – 2 PARTE

23:29 – HOSTAGES – SENZA VIA D’USCITA

00:19 – BUS 657 – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Non siamo angeli

21:10 – Quando la moglie e’ in vacanza

23:10 – L’Ultima Vacanza

01:10 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:30 – I pompieri di Viggiù

21:10 – Prima o poi mi sposo

23:00 – Marigold Hotel

Stasera su Cine Sony:

19:15 – La stanza di Marvin

21:05 – Neverland – Un sogno per la vita

23:05 – Edward mani di forbice

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Iris:

21:00 – MIDNIGHT IN PARIS

23:01 – STRANGERLAND

01:13 – SPLENDOR

Stasera su Tv8:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Due sotto un tetto

22:55 – La magia del Natale

Stasera su Italia 2:

20:20 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – LA RISCOSSA DELLA MUPPETT

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – UNA PARTITA MOZZAFIATO

21:10 – IL SINDACO – ITALIAN POLITICS 4 DUMMIES

22:40 – SAW-L’ENIGMISTA

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su La5:

21:10 – L’INCREDIBILE CASO BABBO NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – L’ INCREDIBILE CASO BABBO NATALE – 2 PARTE

23:00 – I-CREW – LA SEMIFINALE

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio La fortuna gira

20:30 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:20 – Belle d’amore

23:00 – Naked in America – Nudisti per caso

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:25 – Firenze secondo me – 1^TV

23:25 – Tesla

00:30 – Clima pazzo, pazzo clima

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders – ABC

23:10 – Little Murders – AM STRAM GRAM

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – The women

23:25 – Soul Kitchen

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:20 – Il boss delle cerimonie – Don Antonio a New York

20:25 – Junior Bake Off Italia – L’apparenza inganna

21:30 – Half Ton Teen

22:30 – Half Ton Teen

23:25 – Half Ton Teen

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 7′ Stagione Ep.17

20:40 – TUTTO IN FAMIGLIA Mani da modello

21:05 – TUTTO IN FAMIGLIA Che cosa sai?

21:30 – LA SPADA DELLA VERITA’ Rivelazioni

22:15 – LA SPADA DELLA VERITA’ L’infiltrato

23:00 – LA SPADA DELLA VERITA’ Lo specchio

23:45 – THE LIBRARIAN – RITORNO ALLE MINIERE DI RE SALOMONE

Stasera in tv 5 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:25 – Victoria’s Secret Fashion Show 2018

21:15 – Master – Chef All Stars Italia

22:25 – Master – Chef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop – Il Cinemaniaco

21:15 – Bob & Marys – Criminali a domicilio Prima TV

23:05 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani