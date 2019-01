10 serie tv da vedere nel 2019 (e tutte le nuove stagioni più attese) | VIDEO

Serie tv 2019 | Il 2019 si preannuncia un anno ricco per quanto riguarda le serie televisive. Basti pensare che nello stesso anno uscirà l’ottava stagione di Game of Thrones, ma anche Gomorra 4 e La Casa di Carta 3.

Sono in arrivo però anche molte serie nuove, che faranno presto appassionare moltissimi telespettatori.

La videoscheda a cura di Next New Media fa una selezione di queste nuove serie (e un punto sui sequel più attesi).

Da “The New Pope“, la nuova serie diretta da Paolo Sorrentino con John Malkovic, a “Catch-22“, la serie con George Clooney tratta dal celebre libro, passando per “L’Aquila – Grandi speranze”, la fiction Rai he ricorda i 10 anni dal terremoto de L’Aquila.

In arrivo anche “The Watchmen”, la versione televisiva della storia ispirata ai fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons e la serie tv italiana prodotta da Netflix “La Luna nera”, che parla di alcune donne accusate di essere delle streghe nell’Italia del XVII secolo.

Per gli appassionati di fantasy arriva, sempre su Netflix, “The Umbrella Academy”, una serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman, basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way. La prima stagione della serie, che parla di una bizzarra famiglia di supereroi, verrà pubblicata a livello internazionale su Netflix il 15 febbraio 2019.

Sky si fa avanti con una serie tv originale intitolata “Diavoli”, che vede insieme sul set lo storico volto maschile di Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, e l’attore italiano Alessandro Borghi, che ha interpretato Stefano Cucchi nel film-documentario sugli ultimi giorni di vita del geometra romano.

Il 2019 è anche l’anno in cui arriva in Italia “The ABC Murders”, una miniserie televisiva britannica del 2018, basata sul romanzo di Agatha Christie La serie infernale. Il cast include John Malkovich nel ruolo di Hercule Poirot, insieme a Rupert Grint, Andrew Buchan, Tara Fitzgerald e Shirley Henderson.

