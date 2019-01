Il reddito di cittadinanza partirà ad aprile 2019, e verrà erogato anche agli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni. La spesa complessiva sarà di circa 6,5 miliardi per 4,34 milioni di persone in 1.375.000 famiglie

È quanto emerge da una bozza semi-definitiva del decreto sulla misura bandiera del M5s inserita nella manovra (qui tutti i dettagli sulla legge di bilancio).

Nella stessa bozza vengono definiti anche i criteri per l’applicazione della riforma delle pensioni (qui tutti i dettagli), in particolare per quota 100.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, vengono stabiliti i criteri per richiedere il sussidio. Fra questi: bisogna essere residenti in Italia in modo continuativo da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda e costituire un nucleo familiare che ha un reddito Isee inferiore a 9360 euro, e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 30mila euro.

L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il reddito è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di “immediata disponibilità al lavoro” e all’adesione “ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale” che prevede servizi alla comunità e riqualificazione professionale, completamento agli studi e altri impegni che verranno individuati dai servizi competenti.

Sono esonerati da questi obblighi coloro che hanno carichi di cura, perché con figli sotto i tre anni o con persone disabili.

Per i “furbetti” che chiedono il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti, è prevista una pena da uno a sei anni di reclusione.

Campania, Sicilia e Lazio sono le regioni che avranno il maggior numero di beneficiari della misura. A seguire Lombardia, Puglia e Piemonte. Al centro nord la percentuale di nuclei beneficiari sarà del 47 per cento (il restante 53 riguarda le regioni del Sul e le isole).

I single che potranno chiedere il reddito sono il 27 per cento del totale, 23 per cento invece le famiglie con tre componenti, 21 per cento i nuclei composti da 4 persone.

Sarà il ministero dello Sviluppo Economico il responsabile del monitoraggio dell’attuazione della misura.

Appena diffusa la bozza del decreto sono subito montate le polemiche politiche.

“Il testo della bozza del decreto sul reddito di cittadinanza – ha detto Renato Brunetta di Forza Italia – prevede che possono essere beneficiari della misura gli italiani, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari che risiedono in via continuativa in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda. Non c’è nessuna corsia preferenziale per gli italiani, ma una assoluta pariteticità di requisiti, tanto è vero che questo meccanismo impedirà l’accesso al reddito di cittadinanza agli italiani che tornano dopo esperienze all’estero e si ritrovano senza lavoro in Italia”.

“La politica ‘prima gli italiani’ portata avanti da questo governo, prima ancora che giusta o sbagliata, è semplicemente menzognera”, conclude Brunetta.

Per i deputati M5s della Commissione Lavoro, invece, “il Reddito di cittadinanza è una misura importantissima che l’Italia aspettava da anni e che garantirà una vita dignitosa a milioni di persone che fino ad ora erano state ignorate. Come abbiamo ribadito più volte, comprenderà un percorso di formazione e di riqualificazione lavorativa e lo svolgimento di un lavoro contemporaneo a favore della collettività”.

“Neanche un centesimo andrà nelle tasche di chi lavora in maniera irregolare – proseguono i deputati M5s nella loro nota – i cosiddetti lavoratori in nero e in quelle delle loro famiglie. Siamo sicuri che il lavoro coordinato tra Inps, Agenzia delle Entrate, Centri per l’impiego e Ispettorato Nazionale del Lavoro creerà una macchina funzionante sotto tutti i punti di vista, attraverso oltretutto le 900 assunzioni di nuovi ispettori, previste nella legge di bilancio, che avranno come funzione quella di vigilare sul completo rispetto delle regole”.

“Il fatto che ci saranno anche delle sanzioni di carattere penale con delle pene appunto che potranno arrivare fino a 6 anni di carcere, sarà sicuramente un ulteriore deterrente per tutte quelle persone che cercheranno, in qualche modo, di ingannare lo Stato”, concludono i parlamentari.