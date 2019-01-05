Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia sabato 5 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– MOLTO NUVOLOSO A RIDOSSO DELLE AREE ALPINE CENTRO-ORIENTALI CON
NEVICATE LUNGO LE AREE DI CONFINE DEI VERSANTI NORD;
– SERENO O POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI ZONE CON TEMPORANEI
ADDENSAMENTI SULLA LIGURIA E SULLE COSTE ADRIATICHE;
GELATE DIFFUSE IN PIANURA PADANA AL MATTINO.
CENTRO E SARDEGNA:
– MOLTO NUVOLOSO SULL’ABRUZZO CON NEVICATE IN ATTENUAZIONE CHE NEL
CORSO DELLA GIORNATA RISALIRANNO DALLA PIANURA A LIVELLO COLLINARE;
– PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI PER ANNUVOLAMENTI
IRREGOLARI ALTERNATI A SCHIARITE;
GELATE DIFFUSE AL MATTINO.
SUD E SICILIA:
– MOLTO NUVOLOSO CON NEVICATE ISOLATE ANCHE IN PIANURA AL MATTINO
SPECIE SUL MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA E BASILICATA ED A QUOTE COLLINARI
SULLE RESTANTI REGIONI, MA CON QUOTA NEVE IN GRADUALE RISALITA NEL
CORSO DELLA GIORNATA E PARZIALI SCHIARITE SULLA CAMPANIA IN
ESTENSIONE AL MOLISE.
GELATE DIFFUSE AL MATTINO.
TEMPERATURE:
– MINIME IN LOCALE DIMINUZIONE AL SUD E SARDEGNA, STAZIONARIE
ALTROVE.
– MASSIME IN RIALZO OVUNQUE PIU’ DECISO SUI RILIEVI ALPINI E SU
MARCHE ED ABRUZZO.
VENTI:
– MODERATI SETTENTRIONALI AL SUD, CON RESIDUI RINFORZI, IN GRADUALE
ATTENUAZIONE;
– DEBOLI OCCIDENTALI AL CENTRO-NORD CON RINFORZI DA NORDOVEST TRA LA
NOTTE ED IL MATTINO SU ABRUZZO E BASSO LAZIO, IN ATTENUAZIONE, MENTRE
DAL POMERIGGIO SI INTENSIFICHERANNO SULLA SARDEGNA.
MARI:
– MOLTO MOSSI LOCALMENTE AGITATI I BACINI CENTRO-MERIDIONALI, IN
ATTENUAZIONE;
– POCO MOSSI O MOSSI I RESTANTI MARI, CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO SUL
MARE E CANALE DI SARDEGNA.