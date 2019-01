Previsioni meteo oggi in Italia

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia sabato 5 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– MOLTO NUVOLOSO A RIDOSSO DELLE AREE ALPINE CENTRO-ORIENTALI CON

NEVICATE LUNGO LE AREE DI CONFINE DEI VERSANTI NORD;

– SERENO O POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI ZONE CON TEMPORANEI

ADDENSAMENTI SULLA LIGURIA E SULLE COSTE ADRIATICHE;

GELATE DIFFUSE IN PIANURA PADANA AL MATTINO.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTO NUVOLOSO SULL’ABRUZZO CON NEVICATE IN ATTENUAZIONE CHE NEL

CORSO DELLA GIORNATA RISALIRANNO DALLA PIANURA A LIVELLO COLLINARE;

– PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI PER ANNUVOLAMENTI

IRREGOLARI ALTERNATI A SCHIARITE;

GELATE DIFFUSE AL MATTINO.

SUD E SICILIA:

– MOLTO NUVOLOSO CON NEVICATE ISOLATE ANCHE IN PIANURA AL MATTINO

SPECIE SUL MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA E BASILICATA ED A QUOTE COLLINARI

SULLE RESTANTI REGIONI, MA CON QUOTA NEVE IN GRADUALE RISALITA NEL

CORSO DELLA GIORNATA E PARZIALI SCHIARITE SULLA CAMPANIA IN

ESTENSIONE AL MOLISE.

GELATE DIFFUSE AL MATTINO.

TEMPERATURE:

– MINIME IN LOCALE DIMINUZIONE AL SUD E SARDEGNA, STAZIONARIE

ALTROVE.

– MASSIME IN RIALZO OVUNQUE PIU’ DECISO SUI RILIEVI ALPINI E SU

MARCHE ED ABRUZZO.

VENTI:

– MODERATI SETTENTRIONALI AL SUD, CON RESIDUI RINFORZI, IN GRADUALE

ATTENUAZIONE;

– DEBOLI OCCIDENTALI AL CENTRO-NORD CON RINFORZI DA NORDOVEST TRA LA

NOTTE ED IL MATTINO SU ABRUZZO E BASSO LAZIO, IN ATTENUAZIONE, MENTRE

DAL POMERIGGIO SI INTENSIFICHERANNO SULLA SARDEGNA.

MARI:

– MOLTO MOSSI LOCALMENTE AGITATI I BACINI CENTRO-MERIDIONALI, IN

ATTENUAZIONE;

– POCO MOSSI O MOSSI I RESTANTI MARI, CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO SUL

MARE E CANALE DI SARDEGNA.