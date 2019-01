Mara Maionchi | Giudice Italia Got Talent 2019 | Età | Marito | Carriera | Vita privata | Figli | Instagram

MARA MAIONCHI – Personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico, Mara Maionchi è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, sedendosi per la prima volta nella giuria di Italia’s Got Talent.

Reduce dal grande successo di X-Factor, che l’ha vista trionfare per il secondo anno consecutivo, la discografica ha accettato con entusiasmo la chiamata da parte di Sky: “È stato divertente, un po’ meno impegnativo di X-Factor perché non hai la responsabilità dei ragazzi”, ha raccontato Mara Maionchi.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU ITALIA’S GOT TALENT 2019

D’altronde Maionchi non sarà l’unica novità di questa edizione del programma in onda da venerdì 11 gennaio 2019 su Tv8.

Insieme a Claudio Bisio e Frank Matano, confermatissimi, ci sarà infatti anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI GIUDICI DI ITALIA’S GOT TALENT 2019

Per lei sarà la prima volta in assoluto nei panni di giudice in uno show televisivo. “La Pellegrini è simpaticissima, gentile, molto piacevole. Con Bisio e Matano abbiamo fatto un po’ di casino, ma ci siamo divertiti”.

Ai quattro giudici spetterà valutare le esibizioni dei concorrenti che saliranno sul palco della nuova edizione di Italia’s Got Talent, condotta anche quest’anno da Lodovica Comello.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI CONCORRENTI DI ITALIA’S GOT TALENT 2019

Mara Maionchi | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Carriera

Mara Maionchi nasce a Bologna il 22 aprile 1941.

È una produttrice discografica, personaggio televisivo, opinionista e speaker radiofonico – prima a Radio 105, poi a RTL 102.5.

Inizia lavorando dal 1967 con la Ariston Records. Nel 1969 passa alla nuova casa fondata da Mogol e Lucio Battisti Numero Uno come addetta stampa.

Nel 1975 passa alla Ricordi come responsabile editoriale. Scopre in quegli anni Gianna Nannini.

Nel 1983 con il marito Alberto Salerno fonda la casa discografica Nisa. Tra i talenti lanciati sicuramente da citare Tiziano Ferro. Nel 2006, sempre ocn il marito, Maionchi fonda una nuova casa discografica, Non ho l’età.

Tanti i programmi a cui ha partecipato: dal 2008 è uno dei giudici delle prime quattro edizioni di X-Factor. Dal 2011 al 2013 prende parte al talent di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi.

Nel 2013 diventa caposquadra nella quarta edizione del talent show Io canto. Dal 2017 torna nella squadra di X-Factor come giudice.

Nel 2009 ha pubblicato un’autobiografia per Rizzoli dal titolo Non ho l’età, dal nome della sua etichetta discografica.

In carriera anche alcune apparizioni cinematografiche, tra cui La banda dei babbi natale di Aldo Giovanni e Giacomo.

> QUI DOVE VEDERE ITALIA’S GOT TALENT IN STREAMING

Mara Maionchi | Italia’s Got Talent 2019 | Marito e figli

È sposata con Alberto Salerno, suo collega come produttore discografico e autore di canzoni come Io vagabondo dei Nomadi, Donne di Zucchero, Bella da morire degli Homo Sapiens, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Senza pietà di Anna Oxa.

La coppa ha scritto un libro a quattro mani per Baldini e Castoldi, Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio.

Maionchi in una recente intervista ha raccontato di aver perdonato un tradimento del marito e di essere caduta poi nel gioco d’azzardo: “Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene”.

Ha due figlie, Giulia e Camilla, ed è nonna di Nicolò, Mirtilla e Margherita.

Mara Maionchi | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Social | Instagram

Vera e propria icona social, Mara Maionchi conta 498mila follower su Instagram, 276mila like su Facebook e oltre mezzo milione di follower su Twitter.