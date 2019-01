Italia’s Got Talent 2019 Conduttrice | Lodovica Comello | Tv8 | Carriera | Marito | Instagram

ITALIA’S GOT TALENT 2019 CONDUTTRICE – L’11 gennaio 2019 in prima serata alle 21.15 va in onda su Tv8 la prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent, il popolare show che che vede alternarsi sul palco concorrenti di ogni tipo, dai ballerini agli acrobati, dai comici ai maghi.

Tante le novità di questa edizione, a cominciare dalla giuria, con due importanti new entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal grande successo di X-Factor che l’ha vista trionfare insieme al suo concorrente Anastasio, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Pellegrini debutta per la prima volta nel ruolo di giudice, e promette di portare al tavolo la grinta e la tenacia che la contraddistinguono.

Insieme a loro, al tavolo della giuria ci saranno due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano.

A condurre, per il terzo anno consecutivo, Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.

Italia’s Got Talent 2019 | Conduttrice | Lodovica Comello | Carriera

Attrice, cantante, conduttrice. Un’artista poliedrica e molto amata dai giovani.

Classe 1990, nasce a San Daniele del Friuli. La passione per l’arte, un po’ in tutte le sue forme, cresce in lei già da bambina.

A sette anni, infatti, si iscrive alla scuola di danza del suo paese e contemporaneamente inizia a studiare chitarra elettrica e classica.

Tra il 2009 e il 2010 Lodovica Comello entra a far parte del corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty – Il musical più bello e Antonella in concerto.

28 anni, ha ottenuto un grande successo di pubblico interpretando il ruolo di Francesca nella fiction Violetta, prodotta da Disney Channel.

Nel 2013 inizia una tournée, Violetta – Il concerto, in giro per la Spagna, l’Italia e l’America Latina. In quello stesso anno pubblica il suo primo singolo da solista, Universo, che anticipa l’omonimo album.

Nel 2015 Lodovica Comello pubblica un nuovo singolo, Todo el resto no cuenta, che precede l’uscita del suo secondo album Mariposa. Nello stesso anno comincia il suo tour da solista, il Lodovica World Tour.

Ad aprile sposa con rito civile, nel suo paese natale, il produttore Tomas Goldschmidt.

Tra gli altri suoi singoli di successo, pubblicati con l’etichetta Sony, Non cadiamo mai, Il cielo non mi basta e il recente Run.

Artista poliedrica, Lodovica Comello ha fatto anche cinema, partecipando ai film Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi diretti da Fausto Brizzi.

In tv, oltre a Italia’s Got Talent, ha condotto sempre su Tv8 Singing in the car e Kid’s Got Talent.

Da settembre 2018, conduce il programma A me mi piace su Radio 105 in compagnia di Barty Colucci, Gibba e Claudio Cannizzaro.

Italia’s Got Talent 2019 | Conduttrice | Lodovica Comello | Marito

Dall’aprile del 2015 è sposata con Tomas Goldschmidt, giovane produttore conosciuto sul set della serie Violetta.

“È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”, ha dichiarato Lodovica Comello in una intervista.

Italia’s Got Talent 2019 | Conduttrice | Lodovica Comello | Instagram

Molto attiva sui social, ha oltre due milioni 200mila follower sul suo profilo Instagram.