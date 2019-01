Wine to Love streaming e diretta tv: ecco dove vedere il film con Ornella Muti

WINE TO LOVE STREAMING – Venerdì 4 gennaio 2019 va in onda su Rai 1 “Wine to Love – I Colori dell’Amore” (una produzione Altre Storie – Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli in collaborazione con regione Basilicata).

Alla regia il debuttante Domenico Fortunato, regista lucano dal grande talento, e protagonista della pellicola. Da segnalare poi il ritorno sul piccolo schermo di Ornella Muti, nel ruolo di Anna, una delle protagoniste del film.

Ma dove si può vedere Wine to Love? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Wine to Love streaming | Dove vedere il film in diretta tv

Wine to Love va in onda, in chiaro – completamente gratis -, su Rai 1.

Il film inizierà alle ore 21,25 di venerdì 4 gennaio 2019.

Wine to Love streaming | Dove vedere il film in diretta streaming live gratis

Il film potrà essere seguito anche in streaming, gratis, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.

Ve lo siete perso e lo volete vedere? Tranquilli, sempre su RaiPlay – dopo la messa in onda – sarà possibile recuperare l’intero film grazie alla funzione on demand.

Wine to Love streaming | Le parole del regista

Le parole del regista e protagonista della pellicola Domenico Fortunato (interpreta Enotrio): “Wine to love è la storia di uomini di una piccola realtà che si apre al mondo intero globalizzato con stupore e meraviglia – le sue parole riportate dall’Ansa -, ma con l’orgoglio del senso di appartenenza alla propria terra e con la consapevolezza di saper fare qualcosa di buono e di pregiato da proteggere, da donare al mondo con le modalità e il rispetto che si devono ai pezzi di grande artigianato”.

“Da un altro lato – ha aggiunto – è la storia di uomini che abitano il mondo globalizzato, che lo vivono secondo altri rituali, senza gli scrupoli di chi è legato ad un piccolo mondo di provenienza, oppure dimenticandolo, e rispettando solo il dogma del ‘Dio Denaro'”.

“I personaggi del mondo globalizzato, però, nei loro cambiamenti, recuperano l’amore per il piccolo mondo arcaico del vino, in questo caso del Vulture e dell’aglianico, comprendendo l’importanza delle radici e della fortuna di poterle piantare di nuovo”.