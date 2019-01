Vasco Rossi 2019: le date del nuovo tour e i concerti a Milano

VASCO ROSSI 2019 – Il ritorno del Blasco.

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, il NonStop Live 2019 di Vasco Rossi arriverà a giugno e farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le prove tecniche e generali, non sono infatti previsti concerti in altre città per il momento.

Vasco Rossi 2019 | Date concerti

MILANO SAN SIRO

1 giugno 2019

2 giugno 2019

6 giugno 2019

7 giugno 2019

CAGLIARI

Date non ancora comunicate

Vasco Rossi 2019 | Biglietti | Prato Gold | Vivaticket

I biglietti per le date di San Siro:

1° Anello Rosso Num Vip Pack 254,10 €

(ingresso riservato, un biglietto di 1° anello rosso, cena a buffet con open bar in sala riservata a partire dalle ore 18,30 e fino alle ore 20,45)

(ingresso riservato, un biglietto di 1° anello rosso, cena a buffet con open bar in sala riservata a partire dalle ore 18,30 e fino alle ore 20,45) Prato Gold 96,60 €

Prato 78,49 €

1° Anello Rosso Num 96,60 €

2° Anello Rosso Num 78,49 €

1° Anello Verde E Blu Num 62,79 €

2° Anello Verde E Blu Num 55,55 €

3° Anello Rosso Num 55,55 €

3° Anello Verde E Blu Non Num 48,30 €

Le prevendite per i primi 4 concerti di Milano saranno aperte con precedenza di 26 ore per gli iscritti al Blasco Fanclub.

Da giovedì 8 novembre ore 10 a venerdì 9 novembre ore 12.

Vendita libera da venerdì 9 novembre ore 13.

Biglietti in vendita esclusivamente su Vivaticket.

Vasco Rossi 2019 | Come arrivare a San Siro: le info utile

COME ARRIVARE IN AUTO

A1 (Autostrada del Sole): dopo la barriera di Melegnano prende la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Torino): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Venezia): alla barriera di Milano Nord proseguire per Milano e prendere l’uscita Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A7 (Milano-Genova): alla barriera di Milano Sud prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A8 (Milano-Laghi): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A1 (Autostrada del Sole): dopo la barriera di Melegnano prende la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro. A4 (Milano-Torino): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro. A4 (Milano-Venezia): alla barriera di Milano Nord proseguire per Milano e prendere l’uscita Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro. A7 (Milano-Genova): alla barriera di Milano Sud prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro. A8 (Milano-Laghi): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro. COME ARRIVARE IN METROPOLITANA

Linea M5 (lilla) fermata SAN SIRO STADIO

Linea M5 (lilla) fermata SAN SIRO STADIO IN AUTOBUS E TRAM

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar.

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum.

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar. Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum. COME ARRIVARE IN TRENO

STAZIONE CENTRALE – P.TA GARIBALDI – LAMBRATE: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

STAZIONE PORTA GENOVA: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

STAZIONE CENTRALE – P.TA GARIBALDI – LAMBRATE: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO. STAZIONE PORTA GENOVA: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO. COME ARRIVARE IN AEREO

MILANO LINATE: Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila MM1. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO MALPENSA: Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO ORIO AL SERIO: Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta, e scendere alla fermata CAIROLI. Interscambio con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

Vasco Rossi 2019 | Orari | Apertura cancelli

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16.