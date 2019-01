Uefa Nations League | Cosa è | Come funziona | Quando si gioca | Calendario: le squadre e le partite

La prima Uefa Nations League è ufficialmente partita: la prima edizione della nuova competizione internazionale vede impegnate 55 nazionali europee, con promozioni e retrocessioni.

Uefa Nations League: di cosa si tratta

Si tratta di un nuovo torneo che va a sostituire quasi totalmente le amichevoli. Le nazionali partecipanti sono state divise in quattro divisioni in base al ranking Uefa.

– Divisione A: 12 squadre, 4 gironi da 3 squadre

– Divisione B: 12 squadre, 4 gironi da 3 squadre

– Divisione C: 15 squadre, 1 girone da 3 squadre, 3 gironi da 4 squadre

– Divisione D: 16 squadre, 4 gironi da 4 squadre

LEGA A (squadre suddivise in quattro gruppi da tre)

Germania, Francia, Portogallo, Belgio, Spagna, Inghilterra, Svizzera, ITALIA, Croazia, Polonia, Islanda, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania

Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio

Gruppo 3: Polonia, ITALIA, Portogallo

Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna

LEGA B (squadre suddivise in quattro gruppi da tre)

Repubblica d’Irlanda, Russia, Austria, Svezia, Slovacchia, Galles, Ucraina, Olanda, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria

Gruppo 1: Repubblica ceca, Ucraina, Slovacchia

Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia

Gruppo 3: Irlanda del Nord, Bosnia-Erzegovina, Austria

Gruppo 4: Danimarca, Repubblica d’Irlanda, Galles

LEGA C (squadre divise in un gruppo da tre e tre gruppi da quattro)

Grecia, Romania, Slovenia, Israele, Serbia, Danimarca, Bulgaria, Albania, Scozia, Montenegro, Norvegia, Lituania, Azebaigian, Cipro, Armenia

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia

Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia

Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia

Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia

LEGA D (squadre suddivise in quattro gruppi da quattro) Estonia, Finlandia, Bielorussia, Georgia, Isole Faroe, Lettonia, ERJ Macedonia, Kazakistan, Moldavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Kosovo, Malta, Andorra, San Marino, Gibilterra

Gruppo 1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

Gruppo 2: San Marino, Moldavia, Lussemburgo, Bielorussia

Gruppo 3: Kosovo, Malta, Isole Faroe,. Azerbaigian

Gruppo 4: Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, ERJ Macedonia

In palio, oltre al trofeo, anche quattro posti per l’accesso diretto a Euro 2020.

Uefa Nations League: come funziona

Le 12 nazionali della Divisione A giocheranno per conquistare il titolo, ma il meccanismo sarà lo stesso anche per decretare le vincenti delle rispettive divisioni. Le quattro vincitrici dei gironi, infatti, accederanno alla Final Four che verrà disputata a eliminazione diretta. Le 4 squadre vincitrici delle rispettive Final Four otterranno il pass per l’Europeo del 2020.

La Final Four per il titolo si giocherà a giugno 2019, mentre gli spareggi saranno giocati a marzo 2020.

Se una squadra vincitrice di un girone si fosse già qualificata a Euro 2020 tramite le qualificazioni europee, il suo posto verrebbe preso dalla nazionale con il ranking più alto all’interno della propria divisione.

Presente poi un meccanismo di promozioni (tranne la A) e retrocessioni (tranne la D). Le quattro nazionali vincitrici del rispettivo gruppo otterranno la promozione, le ultime classificate invece saranno retrocesse.

Uefa Nations League: quando si gioca

La Uefa Nations League si giocherà ogni due anni prima dell’Europeo. La prima edizione del torneo inizierà a settembre 2018 e terminerà a giugno 2019 con la disputa delle Final Four.

Le partite della fase a gironi si disputeranno da settembre a novembre 2018 con match di andata e ritorno. Le Final Four (semifinali e finale in gara unica) a giugno 2019 con sede unica.

Uefa Nations League: il calendario

Giornata 1: 6–8 settembre 2018

Giornata 2: 9–11 settembre 2018

Giornata 3: 11–13 ottobre 2018

Giornata 4: 14–16 ottobre 2018

Giornata 5: 15–17 novembre 2018

Giornata 6: 18–20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi per UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi per UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020

Uefa Nations League: come cambiano le qualificazioni agli Europei

Il sorteggio per le qualificazioni avverrà al termine della Nations League. Dieci raggruppamenti in cui le prime due classificate si qualificheranno direttamente con i quattro posti rimanenti assegnati ai vincitori dei Playoff del nuovo torneo.

Le qualificazioni per Euro 2020 inizieranno a marzo 2019 e dureranno fino a novembre.