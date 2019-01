Tiberio Timperi, tutte le curiosità sul conduttore de La vita in diretta

Tiberio Timperi | Carriera | La vita in diretta | Tv | Curiosità | Vita privata | Instagram

È uno dei volti noti della televisione italiana. Tiberio Timperi, giornalista e conduttore nato a Roma il 19 ottobre 1964, da settembre 2018 conduce, assieme a Francesca Fialdini, La vita in diretta. La trasmissione va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, nella striscia oraria che va dalle 16:35 alle 18:45.

Fa televisione da più di trent’anni, precisamente dal 1986. Eppure non tutti sanno che la sua carriera è iniziata dalle radio private, dove ha vissuto i primi anni di gavetta prima di approdare sul piccolo schermo.

La sua prima esperienza televisiva è stata la conduzione del telegiornale dell’emittente romana Tele Regione. Poi, il passaggio a Telemontecarlo e l’ammissione nell’albo dei giornalisti professionisti.

In quegli anni, Timperi diventa uno dei principali volti dell’emittente, grazie non soltanto ai suoi telegiornali, ma anche ad alcune trasmissioni di approfondimento medico.

Ma è l’approdo a Mediaset, negli anni Novanta, che segna la trasformazione di Timperi. Il giornalista continua infatti a lavorare per i telegiornali, ma a questa carriera inizia ad affiancare quella di conduttore di quiz, game show e trasmissioni di intrattenimento.

Risalgono a quel periodo le sue partecipazioni a show come “Lingo”, “Buonasera con” e “Cuori d’oro”.

Il passaggio in Rai, nel 1997, sancisce un altro grande cambiamento nella carriera di Timperi: arrivano le trasmissioni del fine settimana, come “Mezzogiorno in famiglia” e “Mattino in famiglia”.

Nello stesso periodo, il conduttore diventa anche un simbolo di grande fascino. Grazie a questo e al suo talento arrivano alcune chiamate come attore in alcuni film e serie televisive di successo come “Incantesimo” e “Amiche”.

La lista di programmi condotti da Timperi è ormai lunghissima: Telethon, Il lotto alle otto, Verdetto finale e soprattutto Unomattina.

Tiberio Timperi | Vita privata

Tiberio Timperi è stato sposato, nel 2005 e per soli tre mesi, con Orsola Adele Gazzaniga. I due si erano conosciuti circa tre anni prima. Dal loro breve matrimonio è nato un figlio, Daniele.

Timperi ha dovuto affrontare una battaglia legale per l’affido del figlio. Il conduttore ha poi deciso di raccontare questa esperienza in due libri, “Amarsi sempre! Sposarsi?” (2007) e “Nei tuoi occhi di bambino” (2012). Attualmente, Timperi risulta single.

Tiberio Timperi | Curiosità

Timperi, nel 2014, è stato protagonista di una polemica legata a una sua bestemmia durante la registrazione di Unomattina in famiglia. La sua imprecazione non è stata tagliata in fase di montaggio, motivo per cui la gaffe del conduttore fece discutere tutta Italia.

Quattro anni dopo la Rai è stata condannata dal Tar del Lazio a una multa di 25mila euro per negligenza, visto che il programma è registrato e la bestemmia poteva dunque essere evitata.

Tiberio Timperi | Instagram

Timperi è anche discretamente attivo sui social network, soprattutto su Instagram (qui il suo profilo ufficiale), dove conta più di 12mila follower.