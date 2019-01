Storie maledette streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Rai 3

STORIE MALEDETTE STREAMING – Tutti gli appassionati aspettavano da mesi novità. Adesso sono arrivate: Storie maledette, il programma tv condotto da Franca Leosini che analizza e ripercorre le vicende di cronaca nera attraverso interviste con i diretti interessati, torna su Rai 3.

Domenica 16 dicembre 2018, infatti, arriva in prima serata una nuova puntata di Storie maledette. Al centro dell’attenzione, uno dei casi giudiziari più discussi in Italia negli ultimi anni: la strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2016 in un piccolo paese in provincia di Como.

Quel giorno 4 persone vengono barbaramente uccise a coltellate e sprangate. Gli assassini, subito dopo, danno fuoco all’appartamento. A Franca Leosini dunque il compito di indagare sulla figura di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva per gli omicidi di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Ma dove vedere Storie maledette in diretta tv e in streaming?

Storie maledette dove vederlo | Diretta tv

La puntata di Storie Maledette va in onda, completamente gratis, domenica 16 dicembre 2018.

L’orario di inizio previsto è alle 21.20, ovviamente su Rai 3, canale su cui il programma di Franca Leosini viene trasmesso da 24 anni.

Storie maledette dove vederlo | Streaming

Chi non ha la possibilità di guardare il programma in tv, tuttavia, può seguirlo tranquillamente in streaming.

Storie maledette, infatti, viene trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile sia su internet che tramite l’omonima app per smartphone e tablet.

Sempre su RaiPlay, dal giorno successivo, l’intera puntata di Storie maledette è disponibile anche in streaming on demand.

Storie Maledette | Quando va in onda

Domenica 16 dicembre 2018, alle 21.20 su Rai 3, è prevista dunque una nuova puntata di Storie maledette. Ma non si tratta, tuttavia, dell’inizio di una nuova stagione, come precisato proprio da Franca Leosini in alcune interviste.

“Quando inizierà la nuova stagione? Più avanti. Per preparare una puntata – spiega la giornalista a TvZap – ci vogliono mesi, io studio tutti gli atti processuali e scrivo dalla prima all’ultima parola”.

Dunque, non c’è da aspettarsi, almeno per il momento, nuovi episodi di Storie maledette dopo quello di giorno 16.