Stasera in tv 3 gennaio 2019

Cosa c'è stasera in tv 3 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 3 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 3 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Torno indietro e cambio vita

23:06 – TG1 60 Secondi

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – La memoria del cuore

23:00 – Pinocchio, una favola in musica

00:20 – 21 Jump Street

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

23:10 – TG Regione

Stasera su Rai 4

19:44 – Supernatural XII ep.13

20:36 – Lol 🙂 ep.108

21:05 – Anacleto: Agente Segreto

22:37 – Le streghe son tornate

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – IL LIBRO DELLA GIUNGLA – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – IL LIBRO DELLA GIUNGLA – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VIDEO SNUFF

21:25 – DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE – 1 PARTE – 1aTV

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:02 – POSEIDON – 1 PARTE

00:33 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA TANGIBILE PROVA D’AFFETTO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ISOLAMENTO DEL MOSTRO

21:00 – INVASION – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – INVASION – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Una promessa e’ una promessa

23:00 – Cambio di gioco

Stasera su Rai Movie:

19:10 – Totò, Vittorio e la dottoressa

21:10 – Il signore dello zoo

22:55 – The Magic of Belle Isle – Un’incantevole vacanza

00:45 – Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

Stasera su Cine Sony:

19:25 – Un misterioso Babbo Natale

21:05 – Il dottor Dolittle

22:45 – Nei panni di una bionda

00:45 – Scherzi del cuore

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN VAGONE D’ORO

21:00 – ARMA LETALE 4

23:31 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 82 Prima TV

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

23:15 – Ghostbusters II

01:00 – Solomon Kane

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL RITORNO DI DRAGONE

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA RESA DEI CONTI

21:10 – GREMLINS 2-LA NUOVA STIRPE

23:15 – GREMLINS

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 2 PARTE

22:55 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

23:50 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Autobiografia pregiata

20:45 – Affari di famiglia La statua di Oj Simpson

21:15 – Bruce Lee – La grande sfida

23:15 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta Prima TV

Stasera su Nove:

20:30 – Cucine da incubo Italia – La Croce del Gallo

21:30 – I grandi papi – 1^TVRoncalli

22:55 – La Pantera Rosa

00:40 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – La storia di Nikki

22:05 – Vite al limite – Sarah

23:55 – ER: storie incredibili – Perdite di sangue

Stasera su Spike:

20:35 – MERLIN Il ritorno di Lancillotto

21:30 – ACE VENTURA – MISSIONE AFRICA

23:00 – CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

22:30 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Suburbicon Prima TV

23:05 – Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.