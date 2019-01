Smashing Pumpkins Firenze Rocks 2019: cosa c’è da sapere

SMASHING PUMPKINS FIRENZE ROCKS 2019 – Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno.

Dopo i TOOL (13 giugno), ED SHEERAN (14 giugno) e THE CURE (16 giugno), questa è la volta de THE SMASHING PUMPKINS, che si esibiranno nella prima giornata del festival ovvero giovedì 13 giugno.

Smashing Pumpkins Firenze Rocks 2019: i biglietti

I biglietti per la giornata di giovedì 13 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Posto unico 63,25 euro.

The Smashing Pumpkin: la band e il prossimo album

Vincitori del GRAMMY® Award, acclamati pionieri dell’alternative-rock, The Smashing Pumpkins sono in procinto di pubblicare il loro nuovo album SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN il prossimo 16 novembre.

Q Magazine ha elogiato il progetto recensendolo con 4 stelle, definendolo “glorioso e cupo” e parlando del brano “Silvery Sometimes (Ghosts)” come di “uno dei brani più potenti della loro carriera”. Il magazine aggiunge, giocando sul titolo del progetto, che “la band nonostante dica di non avere né un passato, né un futuro, è perfettamente calata sul presente”.

Il disco, registrato agli Sangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Formati a Chicago nel 1988, The Smashing Pumpkins hanno rilasciato il loro album di debutto Gish nel 1991 e ottenuto il successo planetario nel 1993 con l’album 4 volte multi-platino Siamese Dream e nel ’95 con l’album 10 volte multi-platino Mellon Collie and the Infinite Sadness. Con oltre 9 album in studio e oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo, la band rimane una delle più influenti della storia della musica con GRAMMY®, MTV VMA e American Music Award vinti durante la loro carriera.

La band si è esibita il 18 ottobre scorso all’Unipol Arena di Bologna in un grande concerto che ha fatto registrare il tutto esaurito.