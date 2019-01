3 siti poco noti per risparmiare sulla prenotazione dei voli

Sono sempre di più i modi per viaggiare spendendo poco: centinaia di siti che selezionano il prezzo più vantaggioso, alberghi all-inclusive, o prenotazioni last minute dei voli.

Qualsiasi amante dei viaggi che si rispetti, ormai, ha un’ampia conoscenza dei trucchi, dei siti e delle tattiche per risparmiare fino all’ultimo centesimo.

Ma forse non tutti conoscono questi 3 motori di ricerca per la prenotazione dei voli, che potrebbero farvi risparmiare moltissimi soldi.

Quali sono?

ITA Matrix

Come funziona: a prima vista, l’aspetto del motore di ricerca ITA Matrix può essere piuttosto deludente, ma compensa pienamente in efficienza.

Sviluppato da un gruppo di scienziati informatici del Massachusetts Institute of Technology (MIT), negli Stati Uniti, e acquisito da Google nel 2010, ITA Matrix è lo stesso software che alimenta i motori di ricerca di viaggi come KAYAK e Google Voli.

Come tutti i siti aggregatori di prezzi, per cercare i voli basta inserire l’areoporto di partenza, quello d’arrivo, e la durata del soggiorno.

Per un risparmio ancora maggiore, inoltre, è importante selezionare l’opzione “See calendar of lowest fares” (Visualizza il calendario delle tariffe più basse), anziché “Search exact dates” (Cerca date esatte).

Per quanto possa sembrare insensato, si possono risparmiare un sacco di soldi solo partendo di mercoledì, invece che di venerdì.

Consigli utili: se hai un po’ di tempo libero e sei davvero determinato a trovare il volo più economico possibile, potresti provare a giocare con i codici avanzati di routing e di estensione di ITA Matrix.

Questi codici ti aiutano a restringere la ricerca e a trovare facilmente itinerari economici ma complessi. Per utilizzare questi codici, clicca su “Advanced controls” (Impostazioni avanzate) e poi sull’icona blu a forma di punto interrogativo.

Apparirà un glossario giallo che mostra gli esempi dei codici di routing e di estensione che è possibile utilizzare per filtrare la ricerca.

Ad esempio, digitando X: NYC, la ricerca mostrerà solo i voli con un punto di connessione a New York City.

The Flight Deal

Come funziona: il team di The Flight Deal pubblica solo tariffe che costano 5 centesimi al chilometro o meno, il che significa che “un viaggio non-stop da New York a Barcellona non dovrebbe mai superare i 350 euro”.

Per trovare i voli più convenienti, basta sfogliare il sito e cliccare sulla tratta prescelta quando ne trovi una che può interessarti.

Oltre ai dettagli sulla disponibilità delle tariffe, vedrai anche le istruzioni dettagliate su come trovare il volo su ITA Matrix.

Consigli utili: l’offerta dei voli proposta dal sito è specializzata nella ricerca di tariffe errate o problemi di prezzo, che puoi prenotare per un breve periodo prima che le compagnie aeree correggano l’errore.

Scott’s Cheap Flights

Le basi: Scott Keyes è un esperto di viaggi che una volta è riuscito a prenotare un viaggio che percorreva tutto il mondo, durante il quale ha attraversato 13 paesi, completamente gratis.

Il suo sito web, Scott’s Cheap Flights, ti aiuta a trovare i voli internazionali più economici disponibili. Tutto quello che devi fare è inserire la tua email e lasciare che Keyes e il suo team facciano il lavoro pesante.

Una volta ricevuta la newsletter, puoi utilizzare le informazioni fornite per trovare le stesse offerte su Google Voli.

Consigli utili: la newsletter dei voli economici di Keyes è gratuita, ma ovviamente esiste anche una versione premium a poco più di 30 euro all’anno.

Il servizio in abbonamento ti consente di accedere a più offerte e ti consente di personalizzare la tua newsletter in modo da visualizzare solo i voli da determinati aeroporti.

Tra gli altri metodi per risparmiare sulla prenotazione dei voli, c’è un modo del tutto legale per risparmiare centinaia di euro sui viaggi in aereo, e ne abbiamo parlato in questo articolo. Ecco di cosa si tratta:

Skiplagged

Come funziona: in genere, i voli verso destinazioni popolari come New York City sono più costosi di quelli verso destinazioni meno popolari come Hoboken, nel New Jersey.

I “biglietti della città nascosta”, in inglese “Hidden City Ticketing”, sono uno dei tanti stratagemmi per risparmiare sui voli. Funziona così: si prenota un volo con l’intenzione di scendere nella città dove si fa lo scalo anziché nella destinazione finale.

È una pratica del tutto legale, ma anche tra le più controverse, e le compagnie aeree stanno iniziando a prendere dei provvedimenti in merito.

Suggerimenti utili: assicurati di non prenotare voli di andata e ritorno nel tentativo di sfruttare i “biglietti della città nascosta”.

Quando salti una tappa di un itinerario di andata e ritorno, la compagnia aerea annulla il resto del viaggio.

Inoltre, è bene ricordare che se si decide di riporre in stiva il bagaglio, questo sarà recuperabile sono all’aeroporto della città della destinazione finale.