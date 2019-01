9 siti per vedere film in streaming come Netflix ma gratis

Esistono diversi modi per guadagnare attraverso lo streaming illegale, e i pirati informatici possono arrivare ad accumulare molto denaro – milioni di euro – con metodi vietati dalla legge e possibilmente dannosi per gli utenti del web, spesso ignari di queste tecniche.

Un nuovo rapporto, stilato dall’autorità britannica per la Proprietà Intellettuale in collaborazione con la polizia che si occupa di crimini informatici, ha elencato quali sono le fonti di guadagno principali di chi pubblica illegalmente in rete contenuti protetti da Copyright o gestisce una piattaforma di streaming online.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Ecco dieci piattaforme web che consentono la visione di film legalmente e gratis:

Questa piattaforma web è tra le migliori per guardare film gratis: i titoli sono in italiano, il catalogo è composto da oltre 500 film, non necessita di alcuna registrazione per l’utilizzo o l’accesso e non necessita di Flash Player. Il catalogo di film gratis è stato ideato da Delat Pictures ed è possibile utilizzarlo anche dal telefono cellulare o da tablet sia con Google Chrome che con Safari di iOS e Android.

VVVVID è un canale televisivo realizzato da Mperience srl, con oltre 200 titoli, con accesso gratuito grazie alla registrazione che è possibile effettuare più velocemente tramite Facebook.

Oltre ai film su questa Tv online gratuita è possibile vedere anche le serie tv, anime giapponesi e i cartoni animati per i bambini. Nella piattaforma si può anche creare una community con gli utenti già registrati per scambiarsi suggerimenti e consigli su quali film vedere. Come per PopCorn Tv anche questo canale è accessibile dallo smartphone, sia Android che iOS e non necessita di Flash Player.

Openculture è un sito web, legale e gratuito, per veri appassionati e intenditori che offre un catalogo di film più ricercati e indipendenti. Nell’archivio il sito vanta più di mille film che hanno segnato la storia del cinema: da Sofia Coppola a Jean Cocteau passando per Salvador Dalì.

La maggior parte dei film sono in lingua originale, questo per mantenere l’originalità della pellicola. Oltre ai film è possibile anche ascoltare audio libri, leggere eBooks e seguire corsi online.

Il sito dell’emittente di stato consente la visione di film gratis e di 14 canali tv, il servizio è fruibile anche da smartphone con l’app.

È una piattaforma che raccoglie i link di serie tv e film che possono essere visti gratis e legalmente. Infatti il sito non pubblica direttamente il contenuto, bensì il link che collega al film o alla serie selezionata. Alcuni film sono disponibili per un periodo di tempo limitato, circa una settimana, ma il sito si aggiorna in maniera costante.

Il nome Vodkey è l’abbreviazione di Video On Demand Key.

Su YouTube oltre ai video musicali è possibile vedere tanti titoli di film, tradotti, in lingua originale o con sottotitoli.

Con MoviesFoundOnline si possono trovare tutti i contenuti che sono su web legali e gratuiti, principalmente da Vimeo o YouTube. L’unico limite è che i film o le serie, e persino i corti, che il sistema trova online sono in inglese. Anche questa piattaforma non necessita di registrazione.

Archive è una vera e propria biblioteca digitale, al suo interno si trovano film, libri, software e musica.

I film sono suddivisi per genere e la ricerca della pellicola si può fare anche attraverso l’anno, la lingua prevalente è l’inglese, ma è possibile trovare anche contenuti in italiano.

Per chi è gia registrato su Amazon Prime l’accesso alle serie tv e ai film, disponibili sia in italiano che in inglese e con sottotitoli, per chi ancora non lo fosse invece è previsto un mese di prova gratuito dopodiché scatta l’abbonamento in automatico a circa 20 euro al mese.

È come se fosse un vero e proprio cinema, ma virtuale: si possono prenotare i film da vedere nelle sale virtuali dove, come nella realtà, anche qui i posti sono limitati. Come limitato è anche il giorno e l’orario di visione dello spettacolo. Se si vuole avere accesso illimitato è necessario pagare, con un abbonamento, che con circa due euro a settimana consente di vedere i film senza alcun limite di orario e di posti.