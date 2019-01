Serie A tv 2018 2019: le partite di campionato in diretta, in chiaro, sul satellite e in streaming su Sky Sport, Mediaset Premium e DAZN Perform | Calcio in tv: ecco chi ha i diritti, le guide, gli orari, le offerte e i pacchetti

SERIE A TV 2018 2019 – Fino all’ultima stagione calcistica, quella 2017/2018, il campionato italiano di calcio di Serie A veniva trasmesso integralmente da Sky con alcune partite che andavano in onda anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Ma a partire dal campionato 2018/2019, fino a quello 2020/2021, lo scenario per i tifosi e gli appassionati di calcio cambierà.

In questo articolo abbiamo spiegato come funzione l’offerta della piattaforma DAZN, di proprietà del gruppo Perform, che si è aggiudicata un pacchetto di 114 partite.

Inizialmente sembrava uscita di scena Mediaset Premium, con la quale però Perform ha stretto un accordo che consentirà alla tv digitale del Biscione di offrire le tre partite a settimana previste dal pacchetto DAZN, oltre la Serie B e la Liga spagnola.

Tuttavia, vista la volontà di DAZN di non rinunciare alla sua peculiarità di internet, ovvero alla app, le partite si potranno vedere solo via Smart tv, smartphone e tablet, PC e console come Xbox One e PlayStation 4. Sempre che non preferiate seguire la partita in un locale, magari in compagnia di altre persone.

Vediamo nel dettaglio come sono divise le offerte di Sky, Mediaset Premium e DAZN per il calcio in tv.

Serie A 2018 2019 in tv | Sky Sport e Sky Calcio | Sky Q

Come detto, fino allo scorso anno la tv satellitare trasmetteva tutto il campionato di Serie A.

Dal 2018/2019, invece, avrà in esclusiva 266 partite sulle 380 del campionato.

In ogni giornata Sky trasmetterà 7 gare su 10: due anticipi del sabato (alle 15 e alle 18), due partite della domenica pomeriggio alle 15, un match la domenica alle 18, il posticipo serale della domenica alle 20:30 e il posticipo del lunedì sera, sempre alle 20:30.

Grazie però all’accordo con Dazn, Sky trasmetterà anche le tre partite di Serie A che le mancavano: la app di DAZN verrà infatti integrata su Sky Q, la nuova piattaforma del colosso di Murdoch.

Su Sky Q si potranno quindi vedere – a pagamento – tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League.

Gli abbonati Sky avranno diritto ad acquistare gli abbonamenti mensili a Dazn ad un prezzo scontato (7,99 euro per i clienti da più di un anno, 9,99 euro per tutti gli altri) e potranno fruirne su tutti i dispositivi dove Dazn è disponibile, dagli smart tv agli smartphone. Oltre che su Sky Q, ma sempre passando dall’app integrata.

Gli abbonati potranno seguire le dirette via satellite, con il digitale terrestre o via fibra. In streaming le partite saranno visibili su Now Tv e Sky Go.

Serie A 2018 2019 in tv | Mediaset Premium

Fino alla scorsa stagione, Premium trasmetteva le gare delle principali squadre del campionato italiano. Nel 2018/2019 non si è aggiudicata nessun pacchetto, ma ha trovato un accordo con DAZN per ritrasmettere ai propri abbonati 3 partite di Serie A (sabato alle 20:30, domenica alle 12:30 e alle 15) per ogni turno, più tutta la Serie B.

Tuttavia, le partite non saranno trasmesse sul digitale terrestre, ma saranno fruibili, anche per i clienti Premium, solo su Smart Tv, PC, smartphone, tablet e console.

L’abbonamento costerà 19,90 euro al mese e gli utenti potranno recedere dal servizio senza costi aggiuntivi.

Serie A 2018 2019 in tv | DAZN Perform

Su DAZN sarà possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

In particolare, DAZN trasmetterà tre partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15:00.

Per quanto riguarda la Serie B, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato cadetto per le prossime tre stagioni.

I dispositivi compatibili con DAZN sono le Smart Tv, smartphone e tablet, PC e console.

Il prezzo di DAZN prevede una tariffa unica di 9,99 euro al mese, con la quale sarà possibile assistere a tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma.

Gli abbonati Sky avranno diritto ad acquistare gli abbonamenti mensili a Dazn ad un prezzo scontato (7,99 euro per i clienti da più di un anno, 9,99 euro per tutti gli altri) e potranno fruirne su tutti i dispositivi dove Dazn è disponibile.

Serie A 2018 2019 in tv | Dove vedere i big match | PICK

La Lega calcio ha comunicato dove si potranno vedere in tv i 20 principali big match del campionato.

Questi gli scontri in diretta esclusiva su DAZN: