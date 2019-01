Sanremo 2019 Date | Quando inizia | Orario | Programma

SANREMO 2019 DATE – Quando va in onda il Festival di Sanremo 2019? La kermesse canora, tra le più famose e longeve al mondo, giunta alla sua 69esima edizione, va in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 in prima serata su Rai 1. La direzione artistica – dopo il grande successo della passata edizione – è stata nuovamente affidata a Claudio Baglioni.

“Da febbraio c’è stato un vero e proprio corteggiamento – ha confessato nel momento dell’annuncio, a luglio, il direttore generale della Rai Mario Orfei – e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica e di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival”.

Baglioni, classe 1951, nel 2018 ha dimostrato tutte le sue competenze costruendo un Festival trasversale e popolare, che è risultato uno dei più apprezzati degli ultimi anni.

“Ho preso questa direzione artistica come una missione”, ha dichiarato Baglioni che, commentando poi le scelte per i big del 2019, ha confermato: “Quest’anno abbiamo cercato di fare una mostra che rispecchi la vitalità della musica italiana, da quella che si ascolta in radio a quella che si fa strada sul web, a quella che si va a sentire nei locali”.

Sanremo 2019 date | Streaming e diretta tv

Il Festival di Sanremo viene trasmesso ogni sera, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, in prima serata su Rai 1. L’evento, in chiaro e in diretta, è completamente gratuito.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il Festival, ci sono diverse strade alternative: guardare lo spettacolo in streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay, anch’essa completamente gratuita (è necessario però registrarsi), oppure tramite la diretta radio di Rai Radio 2.

Su RaiPlay, inoltre, nei giorni successivi alla messa in onda è possibile rivedere in differita le puntate intere di Sanremo, oltre a singole clip.