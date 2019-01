Saldi invernali 2019 | Calendario | Date | Durata | Dove | Regioni

SALDI INVERNALI 2019 – Da sabato 5 gennaio, dal 2 in Basilicata, 3 Valle d’Aosta e 6 Sicilia, i negozi d’Italia applicano i saldi invernali 2019.

Occasione d’oro per fare spese a “basso costo” e riempire i nostri armadi e, perché no, fare qualche regalo di Natale in ritardo.

Aggiornamento 1 gennaio 2019 – E’ tutto pronto per i saldi 2019. La prima regione a partire sarà la Basilicata. Poi spazio alla Valle d’Aosta e via via tutte le altre regioni.

Saldi invernali 2019 | Calendario completo | Regioni

Ma quanto dureranno i saldi? La durata varia da regione e regione. Di seguito il calendario completo dei saldi 2019:

SALDI INVERNALI 2019 | NORD ITALIA

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

SALDI INVERNALI 2019 | CENTRO ITALIA

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

SALDI INVERNALI 2019 | SUD ITALIA

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Saldi invernali 2019 | Codacons:

La legge, comunque, non consente la vendita in saldo prima della data stabilita dai comuni e dalle regioni in base all’art. 15 comma 3 d. lgs bersani n. 114/1998, la cosiddetta riforma del commercio.

Per quanto riguarda la fine delle promozioni, invece, questa varierà in base a quanto deciso dalle amministrazioni regionali.

Saldi invernali 2019 | Le regole

Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati soltanto sui prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, perché molto legati alla moda.

Ci sono, inoltre, altri obblighi che i commercianti sono tenuti a rispettare. per esempio, si deve sempre indicare, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, mentre è facoltativa l’indicazione del nuovo prezzo di vendita ottenuto con il ribasso.

Le merci scontate devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo, per evitare che i clienti possano confondere la merce. Per questa ragione, è obbligatorio usare cartelli diversi o altri strumenti per fornire ai consumatori informazioni inequivocabili e non ingannevoli.

Infine, i titolari di negozi abilitati ai pagamenti con la carta di credito sono tenuti ad accettarla sempre, senza aumentare il prezzo per pagamenti effettuati senza contanti.

Saldi invernali 2019 | I consigli per evitare le truffe

Sono diversi i suggerimenti che i consumatori possono seguire per evitare di incappare nelle truffe durante il periodo dei saldi. Di seguito i consigli del Codacons e della Guardia di Finanza:

Tra i consigli principali c’è quello del confronto del cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato.

Si invita a diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi.

Evitare di acquistare capi che non abbiano due etichette, quella di composizione e quella di manutenzione.

Provare sempre i vestiti e tenere sempre lo scontrino o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto anche per i prodotti che applicano i saldi.

Segnatevi il prezzo di ciò che ci interessa nei giorni che precedono i saldi. In questo modo si può verificare l’effettività dello sconto praticato e andare a colpo sicuro.