Quanto guadagna un influencer su Instagram: la classifica dei primi dieci

Instagram è il social network più utilizzato dagli influencer, attraverso una foto queste star del web esibiscono prodotti che i loro milioni di seguaci potrebbero decidere di acquistare.

Per alcuni Instagram resta un social di puro intrattenimento, ma per altri si tratta di un vero e proprio business, nonché fonte di guadagno.

Chi ha un certo numero di follower viene spesso contattato dai brand per sponsorizzare i loro prodotti, che siano abiti, cosmetici, prodotti alimentari o oggetti di qualsiasi genere. Qui abbiamo spiegato come e in che modo è possibile guadagnare con Instagram.

Recentemente Instagram ha inoltre aggiunto la possibilità di fare shopping sulla piattaforma, cliccando direttamente sulle immagini postate da fashion blogger e influencer, o dalle pagine dei negozi.

Secondo quanto riporta eMarketer negli Stati Uniti gli influencer dei social network hanno generato un traffico di circa 570 milioni di dollari nel 2016.

Ma quanto guadagna un influencer su Instagram? Quali sono gli stipendi di queste fashion blogger?

Blogmeter ha stilato una classifica dei 10 influencer più pagati di Instagram.

La lista si basa sui dati di prezzo condivisi da HopperHQ: l’analisi è stata effettuata nell’arco di tempo tra il 12 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018.

Huda Kattan

Huda Kattan è una ragazza di 34 anni nata negli Stati Uniti da genitori iraniani.

È una beauty influencer di successo che ha anche creato anche una linea cosmetica che usa anche Kim Kardashian.

Nel 2006 è andata a vivere a Dubai con il marito e nel 2010 ha iniziato a scrivere sul blog, Huda Beauty.

Huda Kattan conta oltre 25 milioni di follower su Instagram e ha un engagement mensile di circa 54 milioni di utenti al mese.

Un post sponsorizzato da Huda Kattan, secondo Blogmeter, costa circa 18mila dollari.

Cameron Dallas

Secondo c’è Cameron Dallas, influencer uomo. Per vendere un prodotto con una sua foto su Instagram servono 17mila dollari.

Cameron Dallas è ambasciatore D&G e vanta circa 21 milioni di seguaci e un engagement mensile di 24 milioni di utenti.

Jennifer Selter

Per un suo post sponsorizzato bisogna pagare 15mila dollari.

Jennifer Selter è una blogger specializzata in sport e fitness, vanta 12 milioni di follower e un engagement di 6,3 milioni di utenti.

Nash Grier e Zoe Sugg

Per ogni loro singolo post sponsorizzato su Instagram servono 13mila dollari.

Nash Grier è famosa per i suoi video di sketch comici, ha 10 milioni di follower su Instagram e quasi 5 milioni di iscritti al canale YouTube

Zoella conta oltre 12 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e 11,2 milioni di seguaci su Instagram.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è la più famosa fashion blogger italiana, ideatrice del blog The Blond Salad.

Compagna del rapper Fedez, da cui ha avuto recentemente un figlio, è al sesto posto della classifica con un costo per un suo post sponsorizzato di 12mila dollari.

Su Instagram la blogger italiana ha un engagement di oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci.

Julie Sariñana e Aimee Song

I post sponsorizzati su i loro profili Instagram costano 10mila e 9mila dollari. Le influencer vantano lo stesso numero di follower, 4,7 milioni.

Danielle Bernstein e Liz Eswein

Danielle Bernstein, e il suo profilo Instagram WeWoreWhat, conta 1,8 milioni di follower e chiede circa 7mila dollari a post. Liz Eswein, fotografa con 1,4 milioni di follower su Instagram ha un costo di 6mila dollari per post sponsorizzato.