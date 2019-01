Qualificazioni Euro 202o regolamento | Gironi | Chi passa | Regole | Nazionali

QUALIFICAZIONI EURO 2020 REGOLAMENTO – Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione a Euro 2020, manifestazione itinerante la cui fase finale si svolgerà per la prima volta in 12 Stati.

> QUALIFICAZIONI EURO 2020, LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

I gironi di qualificazione all’Europeo 2020 sono 10: cinque gironi composti da sei nazionali, gli altri cinque raggruppamenti invece da cinque squadre.

> QUALIFICAZIONI EURO 2020, QUI IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Le qualificazioni per Euro 2020 rimangono pressoché invariate (con 24 partecipanti alla fase finale). Nessuna squadra è qualificata di diritto come nazione ospitante.

Ma quindi chi passa? Le prime due classificate dei dieci gironi si qualificheranno automaticamente agli Europei del 2020.

I quattro rimanenti posti verranno invece decisi dagli spareggi ai quali accederanno le vincitrici delle leghe della Nations League, determinate da un mini torneo a 4 nel quale le squadre di ogni singola lega (4 di A, 4 di B, 4 di C e 4 di D) si sfideranno in una gara secca di semifinale e una di finale.

Nel caso in cui tra queste 16 squadre vi sia qualcuna già qualificata, accederà agli spareggi la squadra subito dietro in un ranking stilato dalla Fifa che comprende vari parametri come posizione nel girone, ai punti totalizzati, alla differenza reti, ai gol segnati.

> QUALIFICAZIONI EURO 2020, QUI IL CALENDARIO COMPLETO

Euro 2020 | Le date principali

21 marzo 2019: Inizio Qualificazioni Europee

22 novembre 2019: Sorteggio spareggi Qualificazioni Europee

01 dicembre 2019: Sorteggio torneo finale UEFA EURO 2020

26 dicembre 2020: Inizio spareggi Qualificazioni Europee

01 aprile 2020: Ulteriore sorteggio torneo finale se necessario

12 giugno 2020: Gara inaugurale, Stadio Olimpico (Roma)

12 luglio 2020: Finale, Wembley Stadium (Londra)