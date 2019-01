Il duca del Sussex, nonché marito di Meghan Markle, in realtà non si chiama Harry. Il suo vero nome è Henry. A svelare la curiosità è stato Cosmopolitan che ha fatto notare l’errore commesso per anni dai media (e non solo).

Harry, in un certo senso, è stato usato come diminutivo di Henry. Un appellativo scelto dai genitori, Carlo d’Inghilterra e Diana, sin dalla nascita e molto ricorrente anche nella famiglia reale. Ma all’anagrafe il principe è stato registrato come Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.

La somiglianza del suono tra i due nomi di certo non si può negare. Ma se la testata People, alla nascita del figlio di Lady D, chiamò correttamente il bambino “Henry”, differentemente si è comportata Clarence House quando ha annunciato il fidanzamento del principe con l’ex attrice di Suits: nell’annuncio ufficiale c’era scritto “Harry”.

Le accuse di Thomas Markle nei confronti di Harry

Thomas Markle, padre della duchessa, secondo il Daily Mail avrebbe avvisato la figlia di non fidarsi del marito Harry visto il suo passato.

“I reali non si sono comportati sempre in maniera impeccabile. Io non sono mai stato fotografato nudo e non mi sono mai travestito da nazista”, ha dichiarato l’uomo alla testata. Le parole del padre della duchessa, ex direttore della fotografia hollywoodiano, fanno riferimento a fatti ben precisi: quando, nel 2005, il principe Harry si travestì da nazista e, prima ancora, quando fu colto dai paparazzi nudo a Las Vegas.

Thomas, inoltre, ha detto che è stato isolato dalla famiglia reale al punto tale che gli impedirebbe di comunicare con la figlia. Il 74enne ha ammesso di essersi molto dispiaciuto per non aver partecipato al royal wedding: in quel periodo avrebbe avuto problemi al cuore.