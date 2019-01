Previsioni meteo in Italia

PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.

Previsioni meteo in Italia giovedì 3 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI ALPINI CONFINALI ORIENTALI,

ACCOMPAGNATI DA NEVICATE SPARSE;

CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO SUI SETTORI MERIDIONALI DI UMBRIA E MARCHE E

SULL’ABRUZZO CON PRECIPITAZIONI SPARSE, LOCALMENTE NEVOSE A QUOTE

PROSSIME AL PIANO SULLE PRIME DUE REGIONI, DIFFUSE ED IN PREVALENZA

NEVOSE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI SULL’ABRUZZO.

– POCHE NUBI E PREVALENZA DI SERENO SULLE ALTRE AREE.

SUD E SICILIA:

– CONDIZIONI DI TEMPO INSTABILE CON NUBI UN PO’ OVUNQUE E

PRECIPITAZIONI NEVOSE DA SPARSE A DIFFUSE, IN PARTICOLARE SULLE AREE

ADRIATICHE, SULLA DORSALE APPENNINICA, SU CALABRIA IONICA E SICILIA

TIRRENICA, GIA’ A BASSA QUOTA SUL SETTORE PENINSULARE ED AL DI SOPRA

DEI 400 METRI SULL’ISOLA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN GENERALE CALO ,PIU’ SENSIBILE SU ALPI, PREALPI, APPENNINO

CENTROSETTENTRIONALE E REGIONI TIRRENICHE CENTRALI;

– MASSIME IN GENERALE SENSIBILE DIMINUZIONE, AD ECCEZIONE DELL’ARCO

ALPINO CENTRO OCCIDENTALE DOVE SARANNO STAZIONARIE OD AL PIU’ IN

LIEVE AUMENTO.

VENTI:

– VENTI FORTI SETTENTRIONALI AL NORD EST, DEBOLI SULLE RIMANENTI AREE

SETTENTRIONALI;

– DEBOLI SU TOSCANA E MOLTO FORTI SULLE RESTANTI REGIONI CON RINFORZI

FINO A BURRASCA SU AREE ADRIATICHE CENTRO MERIDIONALI E SU CALABRIA

IONICA.

MARI:

– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE;

– DA AGITATI A MOLTO AGITATI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO

IONIO;

– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI I RESTANTI MARI.

Previsioni meteo in Italia venerdì 4 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SU ALPI E PREALPI ORIENTALI, CON NEVICATE

LUNGO I RILIEVI CONFINALI;

POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI SULLE REGIONI ADRIATICHE CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, A

CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU MARCHE,

ABRUZZO E TEMPORANEAMENTE ANCHE SU RISPETTIVE ZONE COSTIERE;

CIELO POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI.

SUD E SICILIA:

– NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,

CAMPANIA, CALABRIA MERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA, CON

PRECIPITAZIONI DI MODERATA INTENSITA’ SPECIE SU PUGLIA

CENTROMERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA.

IN PARTICOLARE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO,

RILIEVI DELLA SICILIA TIRRENICA, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU

CAMPANIA, MOLISE E PUGLIA E AREE COSTIERE DI QUESTE ULTIME DUE

REGIONI.

– SUL RESTO DEL SUD CIELO POCO NUVOLOSO.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE SU TOSCANA, SARDEGNA, NORD-OVEST, AREE ALPINE E

PREALPINE ED AREE APPENNINICHE SETTENTRIONALI, IN CALO ALTROVE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE AL SUD, IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI,

STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:

– MODERATI SETTENTRIONALI SU ALPI A PREALPI CENTRORIENTALI, MARCHE,

UMBRIA, LAZIO E CAMPANIA;

– DA MODERATI A FORTI DA NORD SU ABRUZZO E RESTANTI REGIONI

MERIDIONALI;

– GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI ALTROVE.

MARI:

– DA MOLTO MOSSI A LOCALMENTE AGITATI IL RESTANTE ADRIATICO E LO

IONIO;

– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE E ADRIATICO E TIRRENO

SETTENTRIONALI;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.