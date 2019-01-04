Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia venerdì 4 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SU ALPI E PREALPI ORIENTALI, CON NEVICATE
LUNGO I RILIEVI CONFINALI;
POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– MOLTE NUBI SULLE REGIONI ADRIATICHE CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, A
CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU MARCHE,
ABRUZZO E TEMPORANEAMENTE ANCHE SU RISPETTIVE ZONE COSTIERE;
CIELO POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI.
SUD E SICILIA:
– NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,
CAMPANIA, CALABRIA MERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA, CON
PRECIPITAZIONI DI MODERATA INTENSITA’ SPECIE SU PUGLIA
CENTROMERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA.
IN PARTICOLARE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO,
RILIEVI DELLA SICILIA TIRRENICA, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU
CAMPANIA, MOLISE E PUGLIA E AREE COSTIERE DI QUESTE ULTIME DUE
REGIONI.
– SUL RESTO DEL SUD CIELO POCO NUVOLOSO.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE SU TOSCANA, SARDEGNA, NORD-OVEST, AREE ALPINE E
PREALPINE ED AREE APPENNINICHE SETTENTRIONALI, IN CALO ALTROVE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE AL SUD, IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI,
STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– MODERATI SETTENTRIONALI SU ALPI A PREALPI CENTRORIENTALI, MARCHE,
UMBRIA, LAZIO E CAMPANIA;
– DA MODERATI A FORTI DA NORD SU ABRUZZO E RESTANTI REGIONI
MERIDIONALI;
– GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI ALTROVE.
MARI:
– DA MOLTO MOSSI A LOCALMENTE AGITATI IL RESTANTE ADRIATICO E LO
IONIO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE E ADRIATICO E TIRRENO
SETTENTRIONALI;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.
Previsioni meteo oggi in Italia sabato 5 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
-NUBI COMPATTE SULL’ARCO ALPINO CON NEVICATE SUI RILIEVI CONFINALI
CENTRORIENTALI;
ALTROVE TRANSITO DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE.
CENTRO E SARDEGNA:
– AL MATTINO ANNUVOLAMENTI COMPATTI SU TOSCANA, LAZIO SETTENTRIONALE,
ABRUZZO E SARDEGNA CON PIOGGE SPARSE SU ABRUZZO E SARDEGNA E NEVICATE
SULLE AREE INTERNE DELL’ABRUZZO A PARTIRE DAI 400 METRI.
DAL POMERIGGIO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI
TIRRENICHE, CON LOCALI PRECIPITAZIONI NEVOSE SULL’APPENNINO;
TRANSITO DI NUBI MEDIO-ALTE SUL RESTO DEL CENTRO.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO NUVOLOSITA’ IRREGOLARE A TRATTI COMPATTA CON
PRECIPITAZIONI NEVOSE SPARSE SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,
AREE INTERNE DELLA CAMPANIA E SULLA SICILIA TIRRENICA, GIA’ A QUOTE
PIANEGGIANTI.
DAL POMERIGGIO QUOTA NEVE IN RAPIDA RISALITA FINO A 500 METRI, E FINO
A 1000 METRI IN SERATA, CON PRECIPITAZIONI IN PARZIALE ATTENUAZIONE.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE AL SUD E IN SARDEGNA;
IN AUMENTO ALTROVE.
– MASSIME IN AUMENTO SU TUTTO IL PAESE.
VENTI:
– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULL’ARCO ALPINO, ABRUZZO E AL
SUD;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.
MARI:
– DA AGITATO A MOLTO AGITATO LO IONIO;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL MAR LIGURE, TIRRENO CENTROSETTENTRIONALE E
ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL RESTANTE TIRRENO E
ADRIATICO.