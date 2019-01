Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia venerdì 4 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SU ALPI E PREALPI ORIENTALI, CON NEVICATE

LUNGO I RILIEVI CONFINALI;

POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI SULLE REGIONI ADRIATICHE CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, A

CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU MARCHE,

ABRUZZO E TEMPORANEAMENTE ANCHE SU RISPETTIVE ZONE COSTIERE;

CIELO POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI.

SUD E SICILIA:

– NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,

CAMPANIA, CALABRIA MERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA, CON

PRECIPITAZIONI DI MODERATA INTENSITA’ SPECIE SU PUGLIA

CENTROMERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA.

IN PARTICOLARE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO,

RILIEVI DELLA SICILIA TIRRENICA, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU

CAMPANIA, MOLISE E PUGLIA E AREE COSTIERE DI QUESTE ULTIME DUE

REGIONI.

– SUL RESTO DEL SUD CIELO POCO NUVOLOSO.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE SU TOSCANA, SARDEGNA, NORD-OVEST, AREE ALPINE E

PREALPINE ED AREE APPENNINICHE SETTENTRIONALI, IN CALO ALTROVE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE AL SUD, IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI,

STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:

– MODERATI SETTENTRIONALI SU ALPI A PREALPI CENTRORIENTALI, MARCHE,

UMBRIA, LAZIO E CAMPANIA;

– DA MODERATI A FORTI DA NORD SU ABRUZZO E RESTANTI REGIONI

MERIDIONALI;

– GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI ALTROVE.

MARI:

– DA MOLTO MOSSI A LOCALMENTE AGITATI IL RESTANTE ADRIATICO E LO

IONIO;

– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE E ADRIATICO E TIRRENO

SETTENTRIONALI;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.

Previsioni meteo oggi in Italia sabato 5 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

-NUBI COMPATTE SULL’ARCO ALPINO CON NEVICATE SUI RILIEVI CONFINALI

CENTRORIENTALI;

ALTROVE TRANSITO DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE.

CENTRO E SARDEGNA:

– AL MATTINO ANNUVOLAMENTI COMPATTI SU TOSCANA, LAZIO SETTENTRIONALE,

ABRUZZO E SARDEGNA CON PIOGGE SPARSE SU ABRUZZO E SARDEGNA E NEVICATE

SULLE AREE INTERNE DELL’ABRUZZO A PARTIRE DAI 400 METRI.

DAL POMERIGGIO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI

TIRRENICHE, CON LOCALI PRECIPITAZIONI NEVOSE SULL’APPENNINO;

TRANSITO DI NUBI MEDIO-ALTE SUL RESTO DEL CENTRO.

SUD E SICILIA:

– AL MATTINO NUVOLOSITA’ IRREGOLARE A TRATTI COMPATTA CON

PRECIPITAZIONI NEVOSE SPARSE SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,

AREE INTERNE DELLA CAMPANIA E SULLA SICILIA TIRRENICA, GIA’ A QUOTE

PIANEGGIANTI.

DAL POMERIGGIO QUOTA NEVE IN RAPIDA RISALITA FINO A 500 METRI, E FINO

A 1000 METRI IN SERATA, CON PRECIPITAZIONI IN PARZIALE ATTENUAZIONE.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE AL SUD E IN SARDEGNA;

IN AUMENTO ALTROVE.

– MASSIME IN AUMENTO SU TUTTO IL PAESE.

VENTI:

– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULL’ARCO ALPINO, ABRUZZO E AL

SUD;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.

MARI:

– DA AGITATO A MOLTO AGITATO LO IONIO;

– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA;

– DA POCO MOSSI A MOSSI IL MAR LIGURE, TIRRENO CENTROSETTENTRIONALE E

ADRIATICO SETTENTRIONALE;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL RESTANTE TIRRENO E

ADRIATICO.