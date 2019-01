Le 10 canzoni più belle di Pino Daniele

Cantautore, chitarrista, compositore: Pino Daniele è stato tutto questo, ma è stato soprattutto la voce di Napoli. Nato il 19 marzo del 1955, Pino Daniele è morto all’improvviso a Roma la sera del 4 gennaio del 2015. La disperata corsa in ospedale non è servita a salvarlo e la morte del cantautore ha lasciato un vuoto che il tempo non riuscirà a colmare.

Tra gli anni Settanta e Ottanta, Pino Daniele si è affermato nel panorama della musica italiana come uno degli artisti più innovativi. Nella sua musica il blues, il rock, il jazz si sono fusi in una chimica perfetta che solo un artista del calibro di Pino Daniele avrebbe saputo creare.

Non solo generi diversi: il cantautore partenopeo ha saputo trascinare nelle sue canzoni lingue differenti, in un esperimento assolutamente originale. Alle strofe in italiano si susseguono quelle in inglese, a cui si sommano quelle in napoletano.

Dal “basso” in cui è nato, Pino Daniele è stato in grado di conquistare la musica internazionale. Si esibisce la prima volta a dodici anni in occasione di una festa di compleanno e da lì non lascerà più il microfono. La vita professionale di Pino attraversa gli anni Ottanta e Novanta per continuare negli anni Duemila.

Le collaborazioni si moltiplicano: da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, passando per Franco Battiato, Lucio Dalla, i 99 posse, ma anche artisti internazionali come Eric Clapton e Ralph Towner.

La morte improvvisa nel 2015 ha spezzato una carriera che avrebbe regalato ancora tanto alla musica italiana. L’eredità resta quella immane di un artista unico e inimitabile.

Abbiamo scelto dieci delle canzoni più belle dell’artista napoletano.

1. I’ so’ pazz’

2. Amore senza fine

3. Quanno chiove

4. Sara

5. Chi tene ‘o mare

6. Quando

7. Anima

8. Che Male c’è

9. Dubbi non ho

10. Napule è

