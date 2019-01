Paolo Fox | Chi è | Carriera | Vita privata | Lavoro

PAOLO FOX – Romano, classe 1961, Paolo Fox è uno dei guru dell’astrologia italiana. Rassicurante e a modo, è un personaggio televisivo tra i più amati dal grande pubblico.

La passione per l’astrologia, che diventerà poi un vero e proprio lavoro, nasce in lui già da bambino.

Inizia ad interessarsi all’influenza degli astri a sedici anni, grazie soprattutto alla nonna di una sua compagna di liceo.

Così l’oroscopo e i segni zodiacali diventano ben presto un punto centrale nella sua vita.

Paolo Fox | Carriera

Diventa giornalista professionista, e inizia a collaborare con alcuni mensili come Astrolei e Astrella.

In questa fase, inoltre, Paolo Fox tiene diversi conferenze presso il Centro Italiano di Astrologia.

Con il tempo arriva a collaborare con importanti testate come Vip, Cioè e Tvstelle.

Dal 1997 collabora con l’emittente radiofonica Lattemiele, che trasmette due volte al giorno il proprio oroscopo, alle 7.40 e alle 19.40.

Le previsioni di Paolo Fox diventano un appuntamento imperdibile per molti ascoltatori della radio.

Negli anni seguenti collabora anche con Radio Deejay, Radio Uno e Radio Due e pubblica articoli su riviste popolari come DiPiù e DippiùTv, dirette da Sandro Mayer.

E poi c’è il grande successo e la popolarità data dalla tv. “Sono stato scoperto nel 1982 da Paolo Villaggio: mi fece fare lui i primi oroscopi in tv a Villaggio party che conduceva con Adriano Panatta su Odeon tv”, ha raccontato il celebre astrologo.

Debutta in Rai come ospite fisso per due stagioni della trasmissione del sabato sera di Rai 1 Per tutta la vita.

La sua presenza bonaria e rassicurante conquista il pubblico, e per questo Paolo Fox prosegue prendendo parte a In bocca al lupo e Domenica In.

Dal 2002 cura la sua famosa rubrica di astrologia all’interno de I fatti vostri, la trasmissione condotta su Rai 2 in diretta da Giancarlo Magalli.

La domenica, invece, informa i suoi fan con una rubrica nella trasmissione Mezzogiorno in famiglia, sempre su Rai 2.

Paolo Fox ha preso parte anche ad altri programmi televisivi come Batticuore, Furore, UnoMattina, La prova del cuoco, L’Italia sul 2 e Aspettando cominciamo bene.

Paolo Fox è anche autore di diversi libri, come Astrotest.

Pubblica per Cairo Editore l’oroscopo del nuovo anno: si tratta di veri e propri fenomeni editoriali che ogni volta superano le centomila copie vendute.

Paolo Fox ha interpretato se stesso nel cinepanettone Ma tu di che segno 6? del 2014, diretto da Neri Parenti e con protagonisti Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.

Nel 2017 è stato inoltre ballerino per una notte a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Paolo Fox | Vita privata

Sulla sua vita privata si sa davvero poco. Non è un tipo mondano e non ama finire sui rotocalchi scandalistici.

Sicuramente non ha figli, ma non si sa se è single o ha una relazione.