OROSCOPO PESCI – Si tratta del dodicesimo segno, l’ultimo del ciclo zodiacale.

Rientrano in questo segno le persone nata tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone altruiste e spirituali. Danno molta importanza ai loro sentimenti e sono dominati da una forte ambivalenza.

Dotati di una grande intuizione e di un’estrema sensibilità, i nativi di questo segno sentono profondamente le emozioni di chi li circonda.

In amore i Pesci sono amanti sorprendenti e tormentati.

Spesso a metà tra uno stato concio e l’inconscio, sanno alimentare le fantasie del proprio partner, diventando persone molto erotiche.

Possono essere contemporaneamente rubacuori e amanti platonici e riservati, forse per paura di impegnarsi.

Il pianeta che li governa è Giove. A causa della loro indole altruista, le persone di questo segno non sfruttano a pieno le loro reali possibilità.

Più è grande la loro onestà, più loro sono pieni di dubbi riguardo alle loro capacità.

Ciò provoca grande paura per il futuro e, a volte, una forte inquietudine.

Segno d’acqua, è estremamente recettivo, educato, compassionevole e solidale.

I nati sotto il segno dei Pesci possono lasciarsi andare come un fiume ed avere una natura sensibile e spirituale, che può rivelarsi abbastanza affascinante.

Oroscopo | Pesci | Origine

L’oroscopo ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

Oroscopo | Pesci | Astrologia

Alla base dell’oroscopo vi è l’astrologia, un’antichissima tradizione che studia i movimenti degli astri, ritenendo che la posizione delle stelle influenzi direttamente la vita delle persone.

Quello che leggiamo comunemente sui giornali o sui siti è chiamato tecnicamente Oroscopo Segno-Solare.

Si tratta di un’interpretazione dell’influenza degli astri sul proprio segno, in base al Segno Zodiacale in cui si trovava il Sole nel momento in cui si è nati.

Le predizioni fornite dagli astrologi sono generiche. Non si tratta infatti di un’interpretazione del futuro.

È evidente infatti che non tutte le persone con lo stesso segno zodiacale possono vivere le stesse esperienze, avere giornate simili ecc.

Per questo l’oroscopo va letto con buon senso: una guida, per chi ci crede, ma da prendere sempre con leggerezza.

D’altronde per avere un quadro astrologico completo non basta conoscere il proprio segno zodiacale.

Oroscopo | Pesci | Ascendente

Ci sono altri fattori da tenere in considerazione, tra cui quello dell’ascendente. Tecnicamente l’ascendente è il punto dello zodiaco che interseca l’orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo.

In parole povere, identifica il segno zodiacale che stava sorgendo al momento della nostra nascita.

Conoscere il proprio ascendente, o magari quello di una persona che stiamo iniziando a frequentare, è importante perché è l’elemento che indica come una persona si comporta quando si trova a relazionarsi con gli altri.

È quindi un elemento che influenza la personalità dell’individuo.

Assieme al Sole (l’ego) e alla Luna (il nostro essere più profondo, il subconscio), l’ascendente è inoltre uno degli elementi più importanti nell’interpretazione di una carta natale.

Oroscopo | Pesci | Segni zodiacali

La Ruota dello Zodiaco viene suddivisa in dodici parti uguali, che rappresentano i dodici segni zodiacali e prendono il nome di dodici costellazioni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ciascun segno occupa esattamente 30 gradi del Cerchio Zodiacale. Nel momento in cui nasciamo, il Sole si trova in uno di questi 30 gradi all’interno di uno dei dodici segni zodiacali, il nostro segno di nascita.

In base al grado, ogni segno è diviso in tre decadi, di cui spesso di sente parlare: la prima decade va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda decade va dai 10 ai 20 gradi e la terza decade va dai 20 ai 30 gradi.

A ciascun segno, come vedremo, sono attribuite particolari caratteristiche. In generale, i dodici segni si differenziano secondo uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

