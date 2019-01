Oroscopo 2019: come sarà l’anno del Leone? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 LEONE – Questo 2019 il Leone in splendida forma. Carismatici e sofisticati, i nati sotto questo segno vedranno infatti l’aiuto di Giove che per tutto l’anno porterà benessere ed armonia. In campo sentimentale è il periodo giusto per fare nuovi incontri e conquistare tutti; il Leone apparirà infatti, agli occhi degli altri, come davvero irresistibile. Occhio solo alla gelosia, perché la passione travolgerà questo segno sotto tutti i punti di vista e potrebbero esserci delle “ricadute” negative sulla vita di coppia.

Passando al lavoro, a dare fastidio al Leone a partire da marzo 2019 ci sarà Urano, che renderà i nati sotto questo segno un po’ più pigri e meno fantasiosi. Bisognerà quindi impegnarsi per ritrovare i giusti stimoli in ufficio. Da tenere sotto controllo anche la salute.

Oroscopo 2019 Leone | Le caratteristiche del segno

I nati dal 23 luglio al 23 agosto appartengono al segno del Leone. Un segno di Fuoco, il quinto dello Zodiaco.

Creativo e soprattutto ambizioso, i nati Leone amano stare al centro della scena.

In ogni cosa che fa ci mette un entusiasmo e un calore unici, una natura positiva e solare che però nasconde una voglia irrefrenabile di protagonismo.

I Leone infatti normalmente sono egocentrici come pochi.

Forte e volenteroso, nulla lo ferma nel suo percorso verso la realizzazione degli obiettivi che si è prefissato.

Con lui non esistono le mezze misure. Al tempo stesso è un segno dal cuore d’oro, dotato di una grande generosità.

Dagli altri pretende molto, esattamente come da sé stesso: la vita per lui è infatti una continua competizione.

In campo lavorativo il Leone è sicuramente un ottimo alleato: sa essere leader e accompagnare il gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi.

Disponibile con gli altri, non vede però di buon occhio chi va contro le sue convinzioni.

Il Leone è governato dal Sole, il centro dell’universo: così anche i nati Leone si considerano un po’ indispensabili e al centro di tutto.

Ama uscire e godersi la vita. Anche in amore il Leone pretende molto dal proprio partner: dovrà essere di classe e possibilmente ambizioso come lui.