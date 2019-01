Oroscopo 2019: come sarà l’anno dell’Ariete? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 ARIETE – Per l’Ariete sarà un anno all’insegna dell’energia, dell’autostima e della sicurezza in se stessi. Motivo per cui sarà facile fare nuovi incontri e stringere nuovi rapporti: tutti noteranno e apprezzeranno questa nuova carica di positività. Di conseguenza benissimo l’amore: il 2019 offrirà diverse occasioni per conoscere meglio qualcuno di affascinante e, soprattutto dal mese di maggio in poi, ci saranno parecchie novità positive in questo ambito.

Per quanto riguarda invece il lavoro, attenzione perché Plutone e Saturno potrebbero rendere l’Ariete un po’ troppo cauto: questo è invece l’anno giusto per “azzardare” di più e spingersi oltre i propri limiti. D’altronde si sa, la fortuna aiuta gli audaci…quindi azzardate, arieti!

Vi assiste in questo 2019 anche la salute grazie a Marte che si trova in una posizione molto favorevole per questo segno, quindi il consiglio è di praticare tanto sport e, in generale, prendersi molta cura del proprio corpo.

Oroscopo 2019 Ariete | Le caratteristiche del segno

L’Ariete è il primo segno dello zodiaco. Governato da Marte, è un segno di fuoco.

Impulsivo, onesto, coraggioso e sincero: questi gli aggettivi che maggiormente rappresentano un Ariete.

La sua durata va dal 21 marzo, inizio della primavera, al 20 aprile.

L’Ariete è pieno di tensioni e passioni: è molto energico, per questo ha sempre la necessità di essere attivo e fare qualcosa.

È estroverso, spontaneo e ha un approccio molto diretto, che a volte può sfociare in un’eccessiva ostinazione.

La sua spontaneità può diventare impulsiva, fino alla testardaggine.

I nati Ariete hanno una capacità di leadership innata: non hanno paura di intraprendere nuovi percorsi e progetti, anche se poi magari non si curano di portarli a termine.

Non a caso vengono considerati i “pionieri dello Zodiaco”. Sono inoltre persone audaci, aggressive e coraggiose.

Agli Ariete non manca l’energia o la vitalità, e neppure l’ottimismo.

La predisposizione dei nati sotto questo segno a essere dei leader dimostra anche una certa competitività, che può essere a volte interpretata come arroganza.

Molto capace sul lavoro e avido di potere, l’Ariete vive al ritmo di un’idea al secondo.

Dal punto di vista sentimentale, è molto passionale. L’Ariete odia la noia e la routine, per questo anche in amore la sua specialità è il colpo di fulmine.