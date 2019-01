Quali scegliere tra le migliori offerte Tim che si possono attivare a gennaio 2019? Quello che è stato il primo operatore italiano ha preparato numerose promozioni con bundle che includono chiamate, sms e traffico web con giga ad alta velocità 4G LTE.

Scendiamo nello specifico con una breve guida alle offerte Tim per il mese di gennaio 2019. (Qui le offerte Wind e qui le offerte Vodafone)

Offerte Tim | Gennaio 2019

Offerte Tim: TIM Senza Limiti Silver

Giga: 5 in 4G (illimitati con social e chat)

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 15 o 12 euro al mese con sconto se si paga con conto corrente, carta di credito o TIM Pay.

Costo di attivazione: 44 euro in promozione a 5 euro per chi fa portabilità e 9 euro per i già clienti. Si paga il totale se non si rimane almeno 24 mesi con Tim. Il costo di attivazione e il primo mese sono gratuiti se si è nuovi clienti e si attiva online il rinnovo dell’offerta addebitato su credito residuo a 15 euro.

Costo della sim: 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Altre info utili: Non viene conteggiato il traffico operato su Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm. Viene conteggiato quello su YouTube.

Al superamento dei giga si pagheranno 1,90 euro ogni 200 megabyte fino a massimo un giga per un totale di 9,50 euro.

Se si è clienti Tim casa si avranno 5gb supplementari.

Si può disattivare chiamando il numero gratuito 409161, visitando il sito tim.it o l’app MyTIM oppure recandosi in negozio.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: Tim senza limiti Gold

Giga: 18 in 4G

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 25 euro o 18 euro se si paga con conto corrente, carta di credito o TIM Pay.

Costo di attivazione: 44 euro che diventano 5 euro dopo portabilità e 9 euro per i già clienti. Si paga il rimanente se non si rimane clienti per due anni minimo.

Altre info utili: vale tutto quanto precedentemente enunciato

Se si è clienti Tim casa si avranno 5gb supplementari.

Si può disattivare chiamando il numero gratuito 409161, visitando il sito tim.it o l’app MyTIM oppure recandosi in negozio.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: Tim senza limiti Platinum

Giga: illimitati

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 59 euro o 49 euro se si paga con conto corrente, carta di credito o TIM Pay.

Valgono esattamente tutti i dettagli precedentemente raccontati.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: Tim senza limiti voce

Giga: –

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 10 euro al mese

Costo di attivazione: 39 euro in promozione a 5 euro per la portabilità e 19 euro per i già clienti su credito residuo e di 44 euro in medesima promozione su carta di credito o conto corrente.

Costo della sim: 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Informazioni aggiuntive: acquistando online e attivando su credito residuo il costo di attivazione e il primo mese sono gratis.

Si può disattivare chiamando il numero gratuito 409161, visitando il sito tim.it o l’app MyTIM oppure recandosi in negozio.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: TIM Young Senza Limiti Easy Special Edition

Giga: 30 in 4G a esclusione dei servizi precedentemente enunciati.

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99 euro con pagamento carta di credito o conto corrente

Si può attivare soltanto in negozio Tim. Inoltre, TIMMusic Platinum incluso fino al 31 marzo 2019.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: TIM Young Senza Limiti Special Edition

Giga: 15 in 4G a esclusione dei servizi precedentemente enunciati.

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99 euro con pagamento carta di credito o conto corrente

Si può attivare soltanto in negozio Tim. Inoltre, TIMMusic Gold incluso fino al 31 marzo 2019.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: TIM Junior senza limiti

Giga: 1+2 in 4G a esclusione dei servizi precedentemente enunciati.

Minuti: 100 minuti

Sms: 100

Costo del rinnovo: 7 euro al mese con 1 euro di sconto se con pagamento carta di credito o conto corrente. Altrimenti un mese e primo rinnovo gratis.

Si può attivare chiamando il numero verde 800500500.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Tim: TIM Limited Edition Online

Giga: 20 in 4.5G.

Minuti: 1000 minuti

Sms: –

Costo del rinnovo: 10 euro al mese

Disponibile soltanto effettuando la portabilità da altro operatore. Si riceve un sms di invito oppure una chiamata.

Offerte Tim: TIM 60+ Senza limiti

Giga: 4 in 4G, traffico di instant messaging non conteggiato

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 13 euro al mese che diventano 12 con rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o TIM Pay o 9,90 euro pagando in bolletta.

Disponibile soltanto per gli over 60. Si può sfruttare un’assistenza telefonica 119 privilegiata con operatore disponibile sempre.

Offerte Tim: TIM Extra Power

Giga: 10 in 4.5G

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 9,99 euro al mese per un anno, in seguito 12,99 euro al mese.

Attivazione e primo mese gratuito se si richiede online.